رياضة|بطولات أوروبية

قرية صغيرة بأحلام كبيرة.. قصة صعود إلفرسبيرغ المذهلة إلى البوندسليغا

حفظ

epa12967819 SV Elversberg supporters hold up banners prior to the German Bundesliga second division soccer match between SV Elversberg and Preussen Muenster in Elversberg , Germany, 17 May 2026. EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.
كتب نادي إلفرسبيرغ فصلا جديدا من فصول "المستحيل" في كرة القدم (الأوروبية)
Published On 19/5/2026

في قلب ولاية "سارلاند" الألمانية، لم يكن أحد يتخيل أن قرية "سبيسن-إلفرسبيرغ" الهادئة التي يقطنها 13 ألف نسمة فقط، أصبحت منذ أيام حديث الصحافة العالمية.

لقد كتب نادي إس في إلفرسبيرغ فصلاً جديداً من فصول "المستحيل" في كرة القدم، محققاً صعوداً تاريخياً إلى الدوري الألماني الممتاز (البوندسليغا) لأول مرة منذ تأسيسه عام 1907.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

هذا الإنجاز التاريخي تحقق في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني الدرجة الثانية، بفوز 3-0 على بروسن مونستر، وهي نتيجة ضمنت المركز الثاني في الجدول والترقية المباشرة إلى الدرجة الأولى.

SPIESEN-ELVERSBERG, GERMANY - MAY 17: Bambase Conte of SV Elversberg celebrates scoring his team's first goal during the 2. Bundesliga match between SV 07 Elversberg and SC Preußen Münster at Ursapharm-Arena on May 17, 2026 in Spiesen-Elversberg, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)
إلفرسبيرغ فاز 3-0 على بروسن مونستر (غيتي)

صعود صاروخي بلمسة "طبية"

لم تكن رحلة إلفرسبيرغ مجرد صعود عادي، بل كانت قفزة "صاروخية" حطمت كل الحسابات المنطقية. ففي عامي 2022 و2023، حقق النادي صعودين متتاليين، ليصل إلى دوري الدرجة الثانية الألماني (البوندسليغا 2) للمرة الأولى.

وفي غضون ثلاثة مواسم فقط، انتقل الفريق إلى مصاف النخبة، متجاوزاً أندية تاريخية تمتلك ميزانيات تفوق ميزانيته بأضعاف مثل شالكه وهانوفر ونورنبرغ وكايزرسلاوترن وبوخوم.

خلف هذا النجاح، تبرز وصفة فريدة تمزج بين الاستقرار الإداري والتمويل الذكي. النادي مدعوم من شركة "أورسافارم" للأدوية، المتخصصة في قطرات العين، والتي تملكها عائلة "هولزر" ابنة المنطقة.

لم يكن التمويل مجرد ضخ عشوائي للأموال، بل كان استثماراً في الهيكل التنظيمي؛ حيث حولت العائلة النادي بقيادة الرئيس فرانك هولزر إلى مؤسسة احترافية تعمل بدقة المختبرات الطبية، مع الحفاظ على هوية النادي كملك لجمهور القرية.

في مقابلة مع مجلة "كيكر" (Kicker)، أوضح هولزر فلسفة النادي قائلاً: "لا نريد أن نكون نادياً سطحياً. نحن من أبناء المنطقة ونستثمر فيها، تُخصص الأموال للبنية التحتية والتدريب، وليس للتعاقد مع النجوم".

أقوى خط هجوم

لم يعتمد إلفرسبيرغ في مسيرة الصعود على الحظ أو الدفاع، بل فرض سطوته عبر "هوية هجومية" واضحة، تجلت في تسجيله 64 هدفاً جعلته يتربع على عرش أقوى هجوم في دوري الدرجة الثانية بقيادة الهدافين لوكاس بيتكوف (13 هدفاً) ويونس بن طالب (12 هدفاً).

DUESSELDORF, GERMANY - MAY 10: Lukas Petkov of Elversberg runs with the ball during the 2. Bundesliga match between Fortuna Düsseldorf and SV 07 Elversberg at Merkur Spiel-Arena on May 10, 2026 in Duesseldorf, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)
لوكاس بيتكوف هداف إلفرسبيرغ هذا الموسم (غيتي)

وبهذا السجل التهديفي المرعب، تحول ملعبه "أورسافارم أرينا" من مجرد ملعب قروي إلى مقبرة للكبار وحصن منيع ضمن له الصعود.

فرحة صعود إلفرسبيرغ إلى الدوري الألماني
فرحة جماهيرية كبيرة بصعود إلفرسبيرغ إلى البوندسليغا (الأوروبية)

المفارقة المذهلة تكمن في سعة الملعب التي تبلغ 15 ألف متفرج؛ وهذا يعني أنه في حال امتلاء المدرجات، فإن القرية بأكملها تكون داخل الملعب، ومع ذلك يتبقى ألفا مقعد إضافي للزوار. إنه مشهد مذهل يختصر حكاية نادٍ أصبح أكبر من جغرافيا مكانه.

التغلب على التحديات

لم يكن الطريق مفروشاً بالورود؛ فقد واجه النادي تحديات كبرى كادت أن تعصف بأحلامه، أبرزها رحيل "مهندس الصعود" المدرب هورست ستيفن والمدير الرياضي الداهية "نيلز-أولي بوك" الذي خطفه بوروسيا دورتموند.

SPIESEN-ELVERSBERG, GERMANY - MAY 17: Vincent Wagner, Head Coach of SV Elversberg, celebrates victory following the 2. Bundesliga match between SV 07 Elversberg and SC Preußen Münster at Ursapharm-Arena on May 17, 2026 in Spiesen-Elversberg, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)
فينسنت فاغنر مدرب إلفرسبيرغ منذ 17 مايو/أيار 2026 (غيتي)

لكن النادي أثبت أن نظامه أقوى من الأفراد، فجاء المدرب "فينسنت فاغنر" البالغ 40 عاماً ليواصل المسيرة بنفس النضج التكتيكي والضغط العالي الخانق الذي يرفض الاكتفاء بالتعادل.

إعلان

وخلال 34 مباراة خاضها هذا الموسم، حقق إلفرسبيرغ 18 فوزاً و8 تعادلات ومثلها خسارة، لينهي الموسم في مركز الوصافة بـ62 نقطة خلف شالكه المتصدر (70 نقطة) الذي عاد إلى دوري النخبة.

درس في الواقعية

قصة إلفرسبيرغ هي رسالة لكل الأندية الصغيرة بأن النجاح ليس مجرد صدفة أو ضربة حظ، بل هو ثمرة الاستمرارية وفلسفة النفس الطويل في كرة القدم.

من خلال التعاقد مع لاعبين "مظلومين" في الفرق الرديفة للأندية الكبرى، وصقل مواهبهم في بيئة هادئة بعيدة عن ضغوط الإعلام، استطاع هذا النادي القروي أن يثبت أن حجم الحلم لا يقاس بعدد السكان، بل بعمق التخطيط.

Soccer Football - 2. Bundesliga - SV Elversberg v Preussen Muenster - Waldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg, Germany - May 17, 2026 SV Elversberg fans with flags outside the stadium before the match REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.
جماهير إلفرسبيرغ تحتفل بصعود فريقها إلى البوندسليغا (رويترز)

الموسم المقبل، ستستعد قرية سبيسن-إلفرسبيرغ لاستقبال عمالقة مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند. قد تكون القرية مجرد نقطة صغيرة على الخريطة، لكنها في عالم كرة القدم اليوم، أصبحت منارة تضيء طريق الطموح للجميع.

المصدر: الجزيرة

إعلان