بين اتهامات هايل ومبررات سلامي.. "صيصا" الغائب الحاضر في قائمة الأردن المونديالية

رأى أحمد هايل مدرب فريق "الحسين إربد" أنه "من الغريب" عدم استدعاء لاعب الوسط يوسف أبو جلبوش (صيصا) إلى قائمة منتخب الأردن التي ستشارك في مونديال 2026 لكرة القدم.

وقال هايل: "نحترم قرار المدرب جمال سلامي بعدم استدعاء صيصا، من الواضح أنه اختار اللاعبين الأنسب لتطبيق أفكاره داخل الملعب".

وأشاد الذي أشرف خلال الموسم الحالي على تدريب صيصا مع فريق الحسين إربد قائلًا: "أي مدرب يتمنى وجود لاعب مثل صيصا في فريقه فهو لاعب فنان وموهوب وناضج فكريا في تأدية الواجبات الهجومية والدفاعية".

وأردف "باعتقادي، يعتبر أفضل لاعب أردني محلي في الموسم الحالي ومن الغريب أن يكون خارج تشكيلة النشامى لكأس العالم".

وحقق أبو جلبوش (27 عاما) هذا الموسم ثلاثية الدوري والكأس والسوبر في الأردن، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 الذي خسر فيه أمام الأهلي القطري (1-3).

بين اتهامات هايل ومبررات سلامي

وكان جمال سلامي قد أوضح في تصريحات صحفية أن تواجد أي لاعب بالمنتخب له متطلبات خاصة، قائلا: "تواجد صيصا معنا في المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم في مباراة الكويت التي شارك فيها بديلا لموسى التعمري الذي خرج مصابا والنتيجة لصالح الأردن (1-0)".

وأضاف سلامي عن مباراة الكويت التي أقيمت قبل نحو عامين وانتهت بالتعادل (1-1): "دخول صيصا كان ممكن أن ينهي آمالنا، كان خطأ مني، أنا من يتحمل المسؤولية، لم يلعب أي كرة بشكل صحيح وكان يمكن أن تضيع منا المباراة".

لكن سلامي أكد في نفس المقابلة أن شخصية اللاعب لا يمكن أن يتم الحُكم عليها من مباراة واحدة، وفي ذات الوقت من الصعب أن يعطيه فرصة أخرى، قائلا "قد يكون نجما في بعض المباريات، لكنه يختفي في مباريات أخرى".

قائمة منتخب الأردن للمونديال

والأحد الماضي، أعلن سلامي عن القائمة الأولية للنشامى نصفها من اللاعبين المحترفين، وعلى رأس القائمة النجم موسى التعمري لاعب رين الفرنسي وأول لاعب أردني يحترف بالدوريات الخمس الكبرى.

ويعد التعمري أحد أبرز الأوراق الرابحة لمنتخب الأردن في كأس العالم بعدما لفت الأنظار إليه في الدوري الفرنسي مسجلا هذا الموسم 6 أهداف في الدوري وصنع مثلها.

ويغيب عن المنتخب في مشاركته الأولى بكأس العالم نجم هجومه يزن النعيمات بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في بطولة كأس العرب التي أقيمت نهاية العام الماضي في الدوحة وخضع على إثرها لعملية جراحية.

وإلى جانب التعمري تضم القائمة 14 لاعبا محترفا أغلبهم من الدوريات العربية باستثناء الثنائي يزن العرب (سيول الكوري الجنوبي) وإبراهيم صبرة (لوكوموتيف زغرب الكرواتي)، إضافة لكل من: عبد الله نصيب وعامر أبو جاموس (الزوراء العراقي)، محمد أبو النادي ونور الدين الروابدة (سيلانغور الماليزي)، نزار الرشدان (قطر القطري)، مهند أبو طه (القوة الجوية العراقي)، محمد أبو حشيش (زاخو العراقي)، إبراهيم سعادة (الكرمة العراقي)، علي علوان (السيلية القطري)، عودة الفاخوري (بيراميدز المصري)، محمد أبو زريق (الرجاء المغربي) وعلي العزايزة (الشباب السعودي).

ونال الحسين إربد حصة الأسد من الأندية المحلية بضم 9 لاعبين هم: الحارس يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، محمود مرضي، رجائي عايد، سليم عبيد، سعد الروسان، أحمد عساف، محمد أبو غوش، يوسف قشي، وثلاثة لاعبين من الفيصلي، نور بني عطية (حارس مرمى)، حسام أبو الذهب وأنس بدوي، ولاعبين من الوحدات هما الحارس عبد الله الفاخوري، محمد الداوود، وحارس شباب الأردن أحمد الجعيدي.

منتخب الأردن يبدأ الاستعدادات

ويبدأ منتخب الأردن تدريباته في عمان، الخميس المقبل، قبل السفر إلى سويسرا في 28 مايو/أيار الجاري، حيث يلتقي مضيفه في 31 من الشهر نفسه في سانت غالن، قبل السفر إلى سان دييغو في الولايات المتحدة لإقامة المعسكر التدريبي الأخير خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو/حزيران المقبل.

ومن المقرر أن تكون المحطة الودية الأخيرة للنشامى قبل كأس العالم مواجهة كولومبيا وديا يوم 7 يونيو، قبل أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، ومن المقرر أن يخوض في الدور الأول 3 مباريات لحساب المجموعة العاشرة أمام منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين حاملة اللقب.