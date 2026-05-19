مفاجأة قائمة البرتغال للمونديال.. رونالدو يكتب التاريخ وضم لاعب متوفى وحارس غير مسجل

أعلن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن القائمة الرسمية المستدعاة لخوض نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. وشهدت القائمة توليفة استثنائية حملت أبعاداً عاطفية وإنسانية بليغة، إلى جانب كتابة فصل جديد في تاريخ الأرقام القياسية للأسطورة كريستيانو رونالدو.

وجاء إعلان مارتينيز خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر تدريبات "السيليساو الأوروبي" في لشبونة، حيث كشف عن قائمة ضمت 27 لاعباً، بيد أنه أضفى عليها لمسة وفاء رمزية فريدة واصفاً إياها بقائمة "الـ27 لاعباً بالإضافة إلى واحد".

لمسة وفاء لروح الراحل ديوغو جوتا

اللاعب الإضافي المقيد في وجدان البعثة البرتغالية ليس سوى مهاجم ليفربول الإنجليزي الراحل، ديوغو جوتا، الذي وافته المنية في يوليو/تموز من العام الماضي إثر حادث سير أليم عن عمر ناهز 28 عاماً.

وأكد مارتينيز بنبرة متأثرة أن روح جوتا ستكون الحافز الأكبر للفريق في المونديال، قائلاً: "كانت خسارة ديوغو لحظة قاسية لا تُنسى، لكن كان علينا في اليوم التالي أن نواصل الكفاح من أجل حلمه والقيم التي جسدها دائماً. إن روح ديوغو جوتا وقوته تمثلان اللاعب الإضافي معنا، وستظل كذلك دائماً".

وفي سياق التدابير الفنية، أوضح المدرب أن الحارس الرابع ريكاردو فيليو (لاعب جنتشلر بيرليجي التركي) سيرافق البعثة كحارس للتدريبات، ولن يُدرج في القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً إلا في حال تعرض أحد الحراس الثلاثة الأساسيين لإصابة، تماشياً مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

إنجاز تاريخي لرونالدو وتبريرات تكتيكية

يقود القائمة الهجومية البرتغالية أسطورة الملاعب كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، والذي يستعد لتسطير إنجاز تاريخي غير مسبوق في عالم الساحرة المستديرة، معززاً مكانته كأحد أبرز الملهمين في تاريخ البطولة.

ودافع مارتينيز عن خياراته الفنية التي شهدت استبعاد أسماء بارزة مثل ريكاردو هورتا وبيدرو جونسالفيس، مقابل الاعتماد على 4 حراس مرمى و5 أظهرة، مبرراً ذلك بالتعقيدات اللوجستية للمونديال: "تعقيدات هذه البطولة بالغة الأهمية، سواء من حيث الطقس الحار أو فروق التوقيت الشاسعة بين الدول المستضيفة. هناك مراكز تكتيكية نحتاج فيها إلى تأمين مضاعف، لذا استدعينا 5 أظهرة يمتلكون مرونة تكتيكية عالية مثل دالوت وكانسيلو".

وسيركز المدرب البرتغالي على ميزة اللعب بين الخطوط بوجود برونو فيرنانديز وبرناردو سيلفا وجواو فيليكس، مع تفعيل الأطراف الهجومية عبر رافائيل لياو وبيدرو نيتو.

خارطة الطريق نحو المونديال

تستهل البرتغال، حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية، مشوارها المونديالي في المجموعة الحادية عشرة بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية في 17 يونيو/حزيران بمدينة هيوستن الأمريكية، ثم تلتقي أوزبكستان في 23 يونيو/حزيران، قبل أن تختتم دور المجموعات بموقعة كولومبيا المرتقبة في ميامي يوم 27 يونيو/حزيران.

وتحرياً لأعلى درجات الجاهزية، يخوض المنتخب مواجهتين وديتين؛ الأولى ضد تشيلي في 6 يونيو/حزيران، والثانية أمام نيجيريا في 10 يونيو/حزيران، قبل السفر إلى المعسكر التدريبي المغلق في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا الأمريكية قبل 5 أيام من ضربة البداية، تنفيذاً لتعليمات الفيفا.

قائمة منتخب البرتغال الرسمية لمونديال 2026: