ذكريات روتردام 1982 تلهم أستون فيلا قبل نهائي يوروبا ليغ

يستلهم أستون فيلا الإنجليزي أمجاده السابقة في بطولة أوروبا للأندية، في مسعاه لوضع حد لصيامه عن الألقاب منذ 30 عاماً، عندما يواجه فرايبورغ الألماني في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الأربعاء في إسطنبول.

ويتوجه فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى إسطنبول والتاريخ نصب عينيه، في أول نهائي أوروبي كبير للنادي منذ 44 عاماً.

وكان أستون فيلا خالف التوقعات عندما فاجأ بايرن ميونخ الألماني في نهائي كأس أوروبا (دوري الأبطال حالياً) عام 1982 بهدف وحيد سجله بيتر ويث في الدقيقة 67.

وسعياً لتكرار تلك اللحظة الخالدة، قال مهاجم فيلا أولي واتكينز إنه سيعود لمشاهدة هدف الفوز في مرمى بايرن ميونخ، استعداداً لمواجهة فرايبورغ الذي يخوض أول نهائي أوروبي في تاريخه على ملعب بشكتاش.

وقال واتكينز: "لم أشاهد في الواقع هدف ويذ، لكنني سأفعل. سأعود إليه في الأيام القليلة المقبلة قبل النهائي كمصدر إلهام".

وأضاف "أعتقد أن بيتر أسطورة. التقيت به مرات عدة. جاء إلى مركز التدريب الأسبوع الماضي للمشاهدة. من الرائع أن يتمكن من القيام بذلك، وأن يكون لدينا أسطورة حول المكان".

ولم تكن العقود التي تلت الانتصار الذهبي على بايرن ميونخ في روتردام دائماً رحيمة بأستون فيلا.

فقد هبط الفريق مرتين إلى الدرجة الثانية، عامي 1987 و2016، وخسر كل مبارياته الأربع في النهائيات المحلية منذ فوزه على ليدز يونايتد بلقب كأس الرابطة عام 1996.

لكن فيلا استعاد بريقه بفضل حنكة إيمري، فبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وصعد إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي مع تبقي مباراة واحدة هذا الموسم.

وقد نال مشوار الفريق إلى النهائي ختم الموافقة الملكية من المشجع الوفي لفيلا، الأمير وليام.

وشارك وليام في الاحتفالات الصاخبة في ملعب فيلا بارك في برمنغهام خلال الفوز الكاسح على مواطنه نوتنغهام فوريست 4-0 في إياب نصف النهائي.

إيمري.. ملك الدوري الأوروبي

وبات بإمكان إيمري الآن ترسيخ مكانته كـ"ملك" للدوري الأوروبي بإحراز اللقب للمرة الخامسة.

ويستعد الإسباني لخوض نهائيه السادس في المسابقة، بعدما توّج باللقب ثلاث مرات مع إشبيلية، ومرة مع فياريال، إضافة إلى حلوله وصيفاً مع أرسنال الإنجليزي عام 2019.

ويحط رجال إيمري الرحال في تركيا بمعنويات عالية بعد حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عقب الفوز على ليفربول 4-2 يوم الجمعة الماضي في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

وفي أول نهائي لهم منذ الخسارة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة عام 2020، سيكون فيلا المرشح الأبرز للفوز أمام فرايبورغ، سابع الدوري الألماني.

وقال إيمري: "اللعب من أجل لقب، واللعب على المستوى العالي الذي نحن عليه الآن، يمنحنا الكثير من اللحظات الرائعة".

وأثبت إيمري أنه اختيار ملهم منذ توليه المهمة في عام 2022، حين كان فيلا يتخبط على بعد ثلاث نقاط فقط فوق منطقة الهبوط.

وبعد الخروج أمام أولمبياكوس اليوناني في نصف نهائي مسابقة كونفرنس ليغ موسم 2023/2024، بات فيلا على أعتاب التخلص من صفة "قريب ولم يصل".

وأقرّ المدرب البالغ 54 عاماً بأن الخسارة المؤلمة بمجموع المباراتين أمام الفريق اليوناني 2-6 كانت محطة مفصلية في تحول فيلا إلى منافس حقيقي على الألقاب.

ويبدو إيمري الدقيق في عمله خياراً مثالياً لنادٍ حمل لسنوات كلمة "مستعد" تحت شعاره على قمصانه.

وسيضمن السير على خطى توني بارتون، المدرب الذي هندس إنجاز 1982، أن يخلد اسم إيمري إلى الأبد في تاريخ فيلا.