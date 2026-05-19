فضيحة تجسس تطيح بآمال ساوثهامبتون في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، استبعاد فريق ساوثهامبتون من التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز بسبب اتهامات بالتجسس، فيما تأهل فريق ميدلسبره مكانه، وصعد لمواجهة هال سيتي في المباراة النهائية، السبت المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وذكرت الوكالة أنه تم خصم 4 نقاط من رصيد نادي ساوثهامبتون لاعترافه بالتجسس على ميدلسبره قبل مباراة الفريقين في قبل النهائي.

وأضافت أن ميدلسبره عاد مجددا لمشوار التصفيات الإقصائية بقرار من لجنة مستقلة نظرت في القضية، اليوم الثلاثاء.

وكان نادي ميدلسبره أبلغ الرابطة بأن أحد أعضاء الجهاز الفني لساوثهامبتون تجسس على حصة تدريبية في 7 مايو/أيار الجاري، لتتهم الرابطة نادي ساوثهامبتون باختراق اللوائح في بيان رسمي باليوم التالي.

ووفقا للقرار الجديد سيلعب ميدلسبره ضد هال سيتي في المباراة النهائية، علما بأن الفائز من هذه المباراة سيصعد للدوري الإنجليزي الممتاز.