بلا تعويضات وباتفاق سري.. كونتي يقترب من الرحيل عن نابولي

يعتزم أنطونيو كونتي الرحيل عن تدريب فريق نابولي بالتراضي، في ظل تزايد التكهنات بشأن توليه منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، وفقا لتقارير إخبارية محلية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفتا "لا غازيتا ديللو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) و"كورييري ديللو سبورت" (Corriere dello Sport) الإيطاليتان، أنه من المقرر أن ينفصل نابولي وكونتي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب "لا غازيتا" فإن كونتي ورئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، قد اتفقا بالفعل على الانفصال خلال اجتماع عُقد في منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وألمح كونتي إلى نيته الرحيل عن نابولي بعد فوز الفريق على بيزا، أول أمس الأحد ببطولة الدوري الإيطالي، إلا أن النادي لم يؤكد القرار رسميا

بعد.

ووفقا لـ"لا غازيتا"، فإن كونتي يتطلع بشدة لتولي تدريب المنتخب الإيطالي بعد انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 22 يونيو/حزيران المقبل.

ويتبقى عام واحد في عقد كونتي مع نابولي، ورغم أن صحيفة كورييري ديللو سبورت تبدو أكثر حذرا بشأن رحيل كونتي، فقد أشارت التقارير إلى أنه إن رحل المدرب الإيطالي، فسيكون ذلك بالتراضي ودون أي تعويض مالي.

ساري المرشح الأبرز لخلافة كونتي

وأكدت لا غازيتا أن ماوريتسيو ساري هو المرشح الأبرز لتولي تدريب نابولي، لكن ماسيميليانو أليغري، مدرب ميلان الحالي، ينافسه بقوة على المنصب.

وكشف ساري في وقت سابق أنه غير راض عن وضعه الحالي في لاتسيو، مشيرا إلى أنه سيغادر النادي إذا لم تتوافق خططه مع خطط إدارة نادي العاصمة الإيطالية.

أما أليغري، فقد دخل في خلافات مع زلاتان إبراهيموفيتش، كبير مستشاري ميلان، كما أن علاقته متوترة مع جورجيو فورلاني، الرئيس التنفيذي للنادي، وهو ما يجعل من المتوقع رحيله عن الفريق اللومباردي إذا لم تتغير إدارة النادي في الموسم المقبل.