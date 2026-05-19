بالفيديو.. أرسنال يقترب من لقب الدوري الإنجليزي الأول منذ 2004 بعد فوزه على بيرنلي

اقترب أرسنال من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2004، وذلك بعد فوزه على ضيفه بيرنلي (1-0) ضمن منافسات الجولة 37 (قبل الأخيرة) من المسابقة، مساء الاثنين.

ورفع أرسنال، الذي سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري الأبطال يوم 30 مايو/أيار الجاري في بودابست المجرية، رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي سيلعب اليوم الثلاثاء مع مضيفه بورنموث، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وستؤدي خسارة مانشستر سيتي أو تعادله مع بورنموث إلى إعلان أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بشكل رسمي قبل مباراته الأخيرة بالمسابقة، الأحد المقبل، أمام مضيفه كريستال بالاس في الجولة 38.

وسجل الألماني كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد لأرسنال في الدقيقة 37 ليخطف فريقه ثلاث نقاط قد تكون كفيلة بتحقيق اللقب للمرة 14 في تاريخ أرسنال الذي غاب اللقب عن خزائنه منذ فوزه الشهير بالبطولة بدون أي هزيمة في موسم (2003-2004).

لكن إن فاز السيتي سيتأجل الحسم حتى الجولة الأخيرة حيث سيلعب فريق المدرب الإسباني غوسيب غوارديولا، الأحد المقبل، أيضا مع ضيفه أستون فيلا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) وكان قد تأكد هبوطه لدوري البطولة (شامبيونشيب) الموسم المقبل إلى جانب وولفرهامبتون متذيل الترتيب.