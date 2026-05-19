كشف نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وشركة أديداس (Adidas) للأدوات والمستلزمات الرياضية، رسميًا اليوم الثلاثاء عن الطقم الأساسي الجديد للفريق لموسم 2026-2027، مستوحيًا تصميمه من أطقم الفريق الأحمر الشهيرة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

ويعيد القميص الجديد تصميم قميص ليفربول لموسم 1989-1990 الأيقوني، الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب كيني دالغليش، ويرتبط هذا التصميم بالنجاح، إذ يجمع بين بعض الأنماط الهندسية الكلاسيكية على خلفية اللون الأحمر الداكن.

ويحتفي التصميم الجديد بفترة فارقة في تاريخ النادي، حيث يضفي اللون الأحمر الداكن لمسة عصرية بفضل تصميم غرافيكي معاد ابتكاره، يحاكي لغة التصميم الأصلي من أواخر حقبة الثمانينيات، مع لمسة عصرية أكثر دقة.

وتعزز التفاصيل البيضاء الأنيقة على شعار أديداس وشعار النادي والزخارف الطابع الكلاسيكي، بينما يجسد التصميم المعاد ابتكاره روح وثقافة كرة القدم في الثمانينيات.

يذكر أن ليفربول يوجد حاليًا في المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث ينتظر الفريق تعثر بورنموث، صاحب المركز السادس حاليًا، أمام ضيفه مانشستر سيتي، في وقت لاحق من مساء اليوم بالمرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) للمسابقة، من أجل ضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما ابتعد الفريق مبكرًا عن صراع المنافسة على لقب المسابقة العريقة، الذي توج به في الموسم الماضي.