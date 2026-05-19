"أزمة الشوارع" تهدد المونديال.. هل تنجح المكسيك في إنهاء إضراب المعلمين قبل كأس العالم؟

دخلت الأزمة السياسية والاجتماعية في المكسيك مرحلة حرجة من سباق الضغوط، بعدما تعهدت رئيسة البلاد كلوديا شينبوم بإنهاء إضراب المعلمين واحتجاجاتهم المتصاعدة في الشوارع، قبل أسابيع قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقللت شينبوم، في مؤتمرها الصحفي اليومي، من مخاوف تأثير التهديدات التي أطلقتها نقابات المعلمين بتعطيل الحركة في الشوارع الحيوية للعاصمة، مؤكدة التزام الحكومة بمعالجة الأزمة وتقديم حلول جذرية قبل ضربة البداية للمونديال في 11 يونيو/حزيران المقبل. وقالت الرئيسة المكسيكية: "سنتعامل مع هذا الملف بكل حزم؛ واجبنا يقتضي احترام الحريات العامة والتعبير عن الرأي، وفي الوقت ذاته، ضمان سير بطولة كأس العالم واستقبال ضيوفها بأعلى درجات التنظيم والأمان".

العطلة الصيفية المبكرة تفجر الغضب

وكانت حدة التوتر بين النقابات التعليمية والحكومة المكسيكية قد بلغت ذروتها عقب إعلان السلطات عن خطة استثنائية لتقديم موعد العطلة الصيفية للمدارس لتبدأ في 5 يونيو/حزيران بدلا من منتصف يوليو/تموز، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط المروري واللوجستي خلال فترة المونديال.

هذا القرار قوبل برفض قاطع من قبل نقابات المعلمين، الذين اعتبروا التعديل المفاجئ محاولة حكومية لتقويض حراكهم، والالتفاف على مطالبهم التاريخية المتعلقة بتحسين الأجور، ورفع كفاءة معاشات التقاعد، والتغطية الطبية. وتاريخيا، تشهد العاصمة مكسيكو سيتي اعتصامات واحتجاجات دورية للمعلمين، تتسبب في إغلاق المحاور الرئيسية واختناقات مرورية حادة في وسط المدينة.

الملعب التاريخي تحت وطأة الضغوط

وتكتسب هذه التطمينات الرئاسية أهمية بالغة، بالنظر إلى الثقل الذي تمثله المكسيك في هذا المونديال الثلاثي المشترك مع الولايات المتحدة وكندا؛ حيث من المقرر أن تحتضن العاصمة مكسيكو سيتي 5 مباريات كاملة، من بينها المباراة الافتتاحية للبطولة، بالإضافة إلى مباريات أخرى في مدينتي غوادالاخارا ومونتيري.

ويرى مراقبون أن نجاح إدارة شينبوم في احتواء غضب القطاع التعليمي خلال الأيام القليلة القادمة سيكون الاختبار الحقيقي الأول لقدرة المكسيك على تأمين الحدث الرياضي الأكبر عالميا، وإبعاد المونديال عن التجاذبات السياسية الداخلية.