طريق العراق لمونديال 2026.. أرنولد يفاجئ "أسود الرافدين" بثلاثة محترفين وعودة المخضرمين

أعلن الأسترالي غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قائمة موسعة ضمت 34 لاعبا للانخراط في معسكر تدريبي مغلق بالديار الإسبانية، وذلك في محطة إعدادية رئيسية لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الجهاز الفني لـ"أسود الرافدين" لترتيب الأوراق التكتيكية، وضخ دماء جديدة في شرايين التشكيلة العراقية التي تستعد لظهور مونديالي تاريخي هو الثاني في سجل الكرة العراقية.

أرنولد يفاجئ "أسود الرافدين" بثلاثة محترفين

شهدت خيارات أرنولد توجها واضحا نحو استثمار الطيور المهاجرة والمواهب العراقية الناشطة في الدوريات الخارجية؛ حيث استدعى المدرب الأسترالي ثلاثة محترفين للمرة الأولى في تاريخهم لتمثيل المنتخب الأول.

وتقدم هذه الأسماء الواعدة داريو نامو مدافع دندي يونايتد الإسكتلندي، ويوسف النصراوي لاعب وسط إس في ريد النمساوي، بالإضافة إلى أحمد قاسم المحترف في صفوف ناشفيل الأمريكي. ويرى مراقبون أن هذه الاستدعاءات تعكس رغبة أرنولد في توسيع خياراته الفنية، والاستفادة من التكوين الأوروبي والأمريكي للاعبين الشباب قبل الاصطدام بكبار العالم.

عودة المخضرمين وترميم الدفاع

وفي المقابل، حملت القائمة أنباء سارة للجماهير العراقية بعودة عناصر الخبرة والركائز الدفاعية بعد تعافيهم التام من الإصابة؛ حيث سجل حارس المرمى المخضرم جلال حسن حضوره مجددا، إلى جانب ثنائي الدفاع أحمد يحيى ومصطفى سعدون.

وكان هذا الثلاثي قد غاب عن المواجهة العصيبة ضد بوليفيا في الملحق العالمي خلال مارس/آذار الماضي، والتي حسمها الأسود لصالحهم بنتيجة (2-1) في مباراة حبست الأنفاس.

جدير بالذكر أن تأهل العراق إلى مونديال 2026 يعد إنجازا طال انتظاره لـ 40 عاما كاملة، حيث كان الظهور الأول والوحيد للكرة العراقية في مونديال المكسيك 1986، حين ودع المنتخب من الدور الأول بعد ثلاث هزائم متتالية أمام بلجيكا والباراغواي والمكسيك المستضيفة.

طريق العراق لمونديال 2026

ويتضمن البرنامج الإعدادي لأسود الرافدين في معسكر إسبانيا خوض مباراتين وديتين رفيعتي المستوى؛ الأولى أمام منتخب أندورا في مدينة جيرونا، والثانية ضد المنتخب الإسباني في لاكورونيا. وعقب نهاية محطة أوروبا، تطير البعثة العراقية إلى مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال التحضيرات، حيث ستواجه فنزويلا في آخر المحكات الودية قبل الاستقرار في المعسكر الرسمي للمونديال.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم قد وضعت المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة المعقدة إلى جانب فرنسا (وصيف بطل العالم)، والسنغال، والنرويج، حيث يستهل الأسود مشوارهم بلقاء النرويج، ثم الاصطدام بفرنسا، قبل ختام مرحلة المجموعات أمام "أسود التيرانغا" السنغالية.

تشكيلة منتخب العراق المستدعاة لمعسكر إسبانيا: