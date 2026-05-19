الترجي يستعين بحارسه الأسطوري لاستعادة أمجاد النادي

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الثلاثاء، تعيين الحارس الدولي السابق شكري الواعر في منصب نائب رئيس مكلف بشؤون كرة القدم في النادي.

ويعد الواعر (59 عاماً) أحد أساطير الترجي ومنتخب تونس في عقد تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية.

ويأتي تعيينه بعد إعلان رياض بالنور الاستقالة من المنصب ذاته، في إطار خطط النادي للدفع بإصلاحات بعد خروج الترجي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وفشله في الحفاظ على لقب الدوري المحلي الذي فاز به غريمه التقليدي النادي الأفريقي.

الترجي يتقدم في كأس تونس

والأحد، تقدم الترجي إلى دور الثمانية لكأس تونس ⁠⁠لكرة القدم بفوزه 3-1 على النجم المتلوي.

ومنح حسام تقا التقدم للترجي في الدقيقة الأولى بعد تمريرة عرضية من ‌‌جاك ديارا، الذي صنع التمريرة الحاسمة للهدف الثاني لزميله أشرف الجبري في الدقيقة 58.

وأضاف كسيلة بوعالية الهدف الثالث بعد ⁠⁠ساعة من اللعب ⁠⁠بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وقلص رائد الفادع الفارق للمتلوي ⁠⁠في الدقيقة 68.

وانضم الترجي إلى الصفاقسي ⁠⁠والملعب القابسي ⁠⁠والبنزرتي والترجي الجرجيسي وشبيبة العمران وتقدم ساقية الداير وبعث بوحجلة.

وتقام مباريات ‌‌دور الثمانية يومي 20 و21 مايو/أيار.