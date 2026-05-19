إيران تتمسك بلوائح الفيفا في أزمة تأشيرات أمريكا والمستبعد سردار أزمون يوجه رسالة للفريق

قال مسؤول كبير في الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن منتخب بلاده سيسافر من معسكره التدريبي في تركيا إلى أنقرة يوم الخميس لإنهاء إجراءات الحصول على التأشيرات استعدادا لكأس العالم 2026.

وتتدرب إيران في أنطاليا بعد توقف الدوري المحلي للمحترفين في البلاد في وقت سابق من هذا العام عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية، مما جعل عددا من اللاعبين يفتقرون إلى اللياقة البدنية اللازمة لخوض المباريات.

وأجرى الفريق تدريبات اليوم في منشأة تقع على ساحل البحر المتوسط في تركيا.

وقال نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي محمد نبي، إن الفريق بأكمله سيحضر مواعيد للمقابلات في السفارة الكندية في أنقرة، بينما سيتقدم بعض اللاعبين بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وستستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم.

ومن المقرر أن تلعب إيران جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة، لكنها ستحتاج للسفر إلى كندا إذا تأهلت إلى مرحلة خروج المغلوب.

إيران تتمسك بلوائح الفيفا في تأشيرات أمريكا

وقال نبي "تنص لوائح الفيفا الخاصة بكأس العالم على أن أحد الالتزامات هو توفير تأشيرات لجميع الفرق المشاركة في البطولة، وقال (الاتحاد الدولي لكرة القدم) الفيفا إن الدولة المضيفة ستوفر التعاون اللازم مع منتخب إيران".

وأضاف "سنكون في أنقرة بعد غد، وسيتوجه اللاعبون إلى السفارة الكندية لإتمام المراحل التمهيدية للحصول على تأشيراتهم".

وأشار إلى أن بعض اللاعبين الذين لم يتقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة في القنصلية الأمريكية في دبي قبل الحرب سيقدمون طلباتهم أيضا في أنقرة يوم الخميس.

وأكد نبي أيضا أن بعض اللاعبين الإيرانيين المقيمين في الخارج سينضمون إلى الفريق في أنقرة قبل السفر إلى معسكر أنطاليا.

وتأهلت إيران مبكرا لكأس العالم الموسعة التي تضم 48 فريقا، لكن الاستعدادات طغى عليها عدم اليقين بشأن ترتيبات السفر والأمن في أعقاب الصراع.

"لست راضيا تماما"

قال المدرب أمير قالينوي إن إعداد الفريق بدنيا سيكون مهمة شاقة في ظل ابتعاد معظم اللاعبين عن المباريات الرسمية طوال الأسابيع السبعة الماضية بعدما توقفت مباريات الدوري الإيراني للمحترفين بعد بداية الحرب.

وأضاف لمجلة الاتحاد الإيراني لكرة القدم قبل السفر إلى تركيا أمس الاثنين "طبيعي ألا أكون راضيا تماما عن مستوى استعداد اللاعبين. لكن مع إقامة معسكر تدريبي نحو أسبوعين ونصف إلى ثلاثة أسابيع يمكننا تعويض حوالي 20 إلى 25 بالمئة من هذا النقص".

وتابع المدرب الإيراني "نحن بحاجة إلى رفع أداء لاعبينا المحليين إلى المستوى الذي تتطلبه كرة القدم الحديثة. فيما يتعلق بأعمار اللاعبين، أعتقد أن لاعبينا المحليين في وضع جيد لكن لا تزال هناك جوانب تحتاج إلى تحسين. يجب أن نواصل عملنا في معسكر تركيا بكل عزم وتفاؤل".

وستلتقي إيران مع غامبيا وديا في 29 مايو/أيار قبل أن يعلن قالينوي تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبا لخوض كأس العالم، مع تحديد الفيفا الأول من يونيو/حزيران المقبل لإعلان القوائم النهائية للمنتخبات.

ولا يزال الاتحاد الإيراني يأمل في خوض مباراة ودية أخرى في تركيا، وسيلعب الفريق مباراة بدون جماهير أمام بورتوريكو في معسكره في أريزونا بالولايات المتحدة بشرط دخول البلاد دون أي مشاكل.

وقال نبي إن الاتحاد الإيراني واثق من أن الترتيبات الأمنية للبطولة ستعالج بشكل مناسب.

وأضاف "هناك لجان أمنية تعمل مع الفيفا داخل الولايات المتحدة، وتقع مسؤولية الأمن على عاتقها".

وفي كأس العالم، تلتقي إيران مع نيوزيلندا في 15 يونيو/حزيران ثم بلجيكا في 21 يونيو/حزيران في لوس أنجلوس، قبل أن تنهي مبارياتها في دور المجموعات أمام مصر بعد خمسة أيام في سياتل.

سردار أزمون يوجه رسالة للفريق

ومن ناحية أخرى، عبر سردار أزمون مهاجم منتخب إيران، المستبعد من قائمة بلاده لكأس العالم، عن دعمه لزملائه في المنتخب عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء.

وغاب أزمون الذي لعب في آخر نسختين لكأس العالم، عن المنتخب، منذ أن نشر صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مارس/آذار، أغضبت السلطات الإيرانية خلال الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكتب أزمون بالفارسية عبر حسابه على إنستغرام (Instagram) والذي يتابعه 5.8 ملايين شخص: "أتمنى لكم كل التوفيق يا رجال، صحيح أنني لست معكم، لكنكم أصدقائي، وليس هناك ما يمنع أن أتمنى لكم النجاح".

ويعد أزمون (31 عاما) لاعبا بارزا في الكرة الإيرانية، حيث خاض 91 مباراة دولية سجل خلالها 57 هدفا.