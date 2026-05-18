6 دوري أبطال و27 لقبا.. كارفاخال يختتم مسيرة "تاريخية" مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، رحيل قائده داني كارفاخال عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

قال النادي المدريدي في بيان عبر موقعه الرسمي: "لقد اتفقنا مع كارفاخال على إنهاء مسيرة رائعة كلاعب مع النادي بنهاية الموسم الحالي، ونحن ممتنون له كثيرا، ونقدره باعتباره أحد أكبر أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية".

وأشار إلى أن كارفاخال يبقى أحد اللاعبين الخمسة الذين فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات، وكان ركيزة مهمة في فترة ذهبية في تاريخ الفريق.

انضم كارفاخال إلى ريال مدريد في عام 2002، وارتدى قميص الفريق لمدة 23 موسما بواقع 10 بين صفوف الناشئين والشباب و13 موسما مع الفريق الأول.

حقق المدافع المخضرم بقميص الريال 27 لقبا بواقع 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في كأس العالم للأندية، و5 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

كما اختير كارفاخال في التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم لعام 2024 من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، وفاز بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعام نفسه، بعد تسجيله هدفا.

لعب كارفاخال 450 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 14 هدفا، ودوليا ارتدى قميص منتخب إسبانيا في 51 مباراة، ساهم خلالها في التتويج بلقبي دوري أمم أوروبا 2023 وأمم أوروبا (يورو 2024).

كارفاخال يلحق بركب القادة الراحلين عن مدريد

وخلال 6 سنوات، أصبح كارفاخال سادس قائد لريال مدريد يرحل عن سانتياغو برنابيو بعد سيرخيو راموس (2021) والبرازيلي مارسيلو (2022) والفرنسي كريم بنزيمة (2023) وناتشو (2024) والكرواتي لوكا مودريتش (2025).

تعليق بيريز على رحيل كارفاخال

من جانبه، قال فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد ضمن البيان: "كارفاخال أسطورة ورمز لريال مدريد وأكاديميته، ستبقى صورته إلى جانب الأيقونة ألفريدو دي ستيفانو، وهما يضعان حجر الأساس لمدينة ريال مدريد، محفورة في قلوب جماهيرنا وفي تاريخ نادينا، والتزم كارفاخال دائما بقيم النادي، وسيبقى ريال مدريد بيته دائما".

وختم النادي المدريدي بيانه: "نتمنى كل التوفيق لكارفاخال وعائلته في المرحلة الجديدة من حياته، وسنقيم له حفلا في آخر مباراة سيخوضها مع

الفريق ببطولة الدوري على ملعب سانتياغو برنابيو".