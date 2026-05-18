سخيفة ومحزنة.. نيمار يرفض الانتقادات ويؤكد جاهزيته لكأس العالم

قال نيمار، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، إنه اضطر إلى تحمل انتقادات "سخيفة" في مرحلة تعافيه من إصابات خطيرة، وهو راضٍ عن كل ما بذله لإثبات أنه في كامل لياقته البدنية ويستحق مكاناً في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي التي ستشارك في كأس العالم لكرة القدم.

ولم يلعب مهاجم سانتوس مع منتخب بلاده منذ عام 2023 بسبب الإصابات وجراحة في الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة عام.

وأكد أنشيلوتي مدرب البرازيل مؤخراً، أن نيمار يجب أن يكون في كامل لياقته البدنية وأن يقدم أداءً جيداً ليكون مؤهلاً للمشاركة في كأس العالم.

نيمار يرفض الانتقادات

وقال نيمار للصحفيين بعد خسارة سانتوس 3-صفر أمام كوريتيبا أمس الأحد: "أنا في حالة بدنية رائعة، وأتحسن مع كل مباراة".

وأضاف: "بذلت قصارى جهدي، لم يكن الأمر سهلاً. أعترف أنه لم يكن سهلاً".

وتابع: "لقد كانت سنوات من العمل الشاق، وكذلك الكثير من الكلام السخيف الذي قيل عن حالتي وعما كنت أفعله. الطريقة التي يتحدث بها الناس عن هذا الأمر محزنة حقاً".

وأكمل: "لقد عملت بجد وبهدوء في المنزل، وأنا أعاني بسبب ما يقوله الناس، وقد نجح كل شيء".

وأردف: "وصلت سالماً إلى ما أريد تحقيقه. أنا سعيد بمستواي، وبكل ما قمت به حتى الآن. مهما حدث، سيستدعي أنشيلوتي بالتأكيد أفضل 26 لاعباً لهذه المعركة".

احتجاج نيمار

وخلال مباراة أمس، احتج نيمار (34 عاماً) بشدة بعد استبداله بشكل خاطئ. وجاء هذا الخطأ في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة لمهاجم برشلونة الإسباني السابق، إذ من المقرر أن يعلن أنشيلوتي عن تشكيلة البرازيل لكأس العالم اليوم الإثنين.

وستواجه البرازيل، الساعية إلى الفوز بلقب كأس العالم للمرة السادسة لتوسيع الرقم القياسي، منتخبات المغرب وهايتي وإسكتلندا في المجموعة الثالثة من البطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.