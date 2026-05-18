موعد قرعة كأس الخليج الـ27 لكرة القدم والقنوات الناقلة

تسحب في مدينة جدة قرعة النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 23 سبتمبر/أيلول حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وتعد "خليجي 27" البطولة الخامسة التي تقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وبمشاركة ثمانية منتخبات هي: قطر، والبحرين، والسعودية البلد المضيف، وسلطنة عمان، والعراق، والإمارات، والكويت، واليمن.

موعد قرعة "خليجي 27"

من المقرر أن تنطلق مراسم القرعة غداً الثلاثاء عند الساعة الرابعة مساء (16:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة في ميدان الثقافة – مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية.

القنوات الناقلة لقرعة "خليجي 27"

بي إن سبورتس

قناة ثمانية

قنوات الكأس

قنوات أبوظبي الرياضية

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة لمراسم القرعة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

آلية ونظام القرعة

وبحسب اللائحة التنظيمية للبطولة سيتم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات وذلك حسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الأول من أبريل/نيسان الماضي.

المستوى الأول: قطر والعراق.

المستوى الثاني: السعودية والإمارات.

المستوى الثالث: عمان والبحرين.

المستوى الرابع: الكويت واليمن.

وسيتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة، أي أن المنتخبين في المستوى نفسه لن يلتقيا في الدور الأول.

وسيكون المنتخب السعودي المضيف على رأس المجموعة الأولى حيث سيخوض مباراة الافتتاح، فيما سيكون المنتخب الموازي له في التصنيف الإمارات على رأس المجموعة الثانية.

ووفقاً لنظام البطولة، سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب فيما بينها دورياً من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، والذي يتواجه فيه متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور نصف النهائي في المباراة النهائية ويتوج الفائز باللقب.

وتحظى بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بالكثير من الاهتمام والخصوصية لدى الجماهير الخليجية منذ انطلاقتها قبل ما يقارب 56 عاماً، وتحديداً عام 1970 عندما استضافت البحرين النسخة الأولى، حيث تعكس هذه البطولة قيم الأخوة والتقارب بين شعوب دول مجلس التعاون، في إطار يجمع بين التنافس الرياضي والبعد الاجتماعي.

وكان المنتخب البحريني توج بلقب النسخة الماضية من البطولة "خليجي 26" التي استضافتها الكويت في يناير/كانون الثاني 2025، عقب فوزه في النهائي على نظيره العماني بهدفين مقابل هدف.