منتخب إيران يغادر إلى تركيا لخوض ودية أخيرة قبل كأس العالم

غادر المنتخب الإيراني إلى تركيا لخوض مباراة ودية أخيرة قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض مونديال 2026 لكرة القدم، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الإثنين.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن التشكيلة ضمت 22 لاعبًا يلعبون في الدوري المحلي إضافة إلى الطاقم التدريبي.

وقال المدرب أمير قلعة نويي السبت إن الفريق سيستكمل أيضًا إجراءات طلب تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة أثناء وجوده في تركيا.

وتأتي مشاركة المنتخب في كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في ظل هدنة هشة بين طهران وواشنطن وضعت حدًا لأربعين يومًا من قتال اندلع في 28 فبراير/شباط.

ويأمل الإيرانيون خوض مباراتين وديتين في أنطاليا، لكن لم يؤكدوا حتى الآن سوى واحدة ضد غامبيا في 29 الحالي، وفق سام مهدي زاده، الإيراني-الكندي الذي يترأس شركة تتولى تنظيم المباريات الودية للمنتخب.

أزمة التأشيرات

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج لوسائل إعلام محلية الخميس إنه "لم تُصدَر أي تأشيرات حتى الآن"، علمًا أن العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة مقطوعة منذ عام 1980.

وتوقع تاج أن يخضع اللاعبون لإجراء أخذ بصمات الأصابع ضمن مسار طلب التأشيرة، معربًا في الوقت نفسه عن رغبته في تفادي تنقل يتجاوز 450 كيلومترًا بين أنطاليا وأنقرة لهذا الغرض.

والتقى الأمين العام للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، ماتياس غرافستروم، السبت مسؤولي الاتحاد الإيراني في تركيا، واصفًا الاجتماع بأنه "ممتاز" و"بنّاء".

كما وصف تاج اجتماع السبت بأنه "إيجابي وبنّاء" من دون الخوض في التفاصيل.

وعند وصول المنتخب إلى الولايات المتحدة، سيقيم معسكره الرئيسي في توكسون بولاية أريزونا، على أن يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس في 15 يونيو/حزيران، قبل أن يلاقي بلجيكا في المدينة ذاتها ثم مصر في سياتل، ضمن منافسات المجموعة السابعة.