ملف رباعي تاريخي لاستضافة كأس أمم أفريقيا

شهدت خارطة كرة القدم الأفريقية خطوة تاريخية غير مسبوقة، بعد الإعلان رسمياً عن تقدم أربع دول من جنوب القارة بملف مشترك لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية "كان 2028". هذا التحالف الرباعي الذي يضم كلاً من جنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وناميبيا، وزيمبابوي، يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المسابقة القارية التي لم تشهد من قبل تنظيماً مشتركاً بهذا الحجم.

كوسافا يتحرك

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم في بوتسوانا، طارق بابيتسينغ، عقب انتخابه رئيساً لمجلس اتحادات دول الجنوب الأفريقي (كوسافا)، أن العرض قد تم تقديمه رسمياً إلى الاتحاد الأفريقي (كاف) في الوقت المحدد.

وأوضح بابيتسينغ ملامح خطة الاستضافة الطموحة، مشيراً إلى أن تنظيم البطولة سيُوزع بذكاء بين الدول الأربع؛ حيث من المتوقع أن تستضيف زيمبابوي، وبوتسوانا، وناميبيا مجموعة أو مجموعتين لكل منها، في حين ستحظى جنوب أفريقيا بالنصيب الأكبر من مباريات البطولة نظراً لإمكانياتها المونديالية السابقة. وأكد قائلاً: نمتلك شبكات النقل المتطورة والبنية التحتية اللازمة لضمان نجاح هذه النسخة الاستثنائية.

منطق العدالة الجغرافية في قارة أفريقيا

تأتي هذه الخطوة من قِبل اتحاد كوسافا -الذي يعد الأكبر إقليمياً في أفريقيا بـ 14 دولة- من منطلق فرض العدالة الجغرافية في توزيع البطولة. فبعد أن تنقلت النسخ الأخيرة بين الكاميرون (وسط)، وكوت ديفوار (غرب)، والمغرب (شمال)، وتوجه النسخة المقبلة "كان 2027" إلى شرق القارة عبر ملف ثلاثي يضم (كينيا، وأوغندا، وتنزانيا)، يرى الجنوب الأفريقي أن عام 2028 هو الوقت المثالي لتعود البطولة إلى أراضيه، علماً بأن جنوب أفريقيا (1996 و2013) وأنغولا (2010) هما الوحيدتان من المنطقة اللتان نالتا هذا الشرف تاريخياً.

وعلى الرغم من أن التنظيم الرباعي يبدو غريباً على أفريقيا، إلا أن هناك تجارب عالمية مشابهة أثبتت نجاحها؛ مثل كأس أمم آسيا 2007 (4 دول)، وكأس أوروبا 2020 (11 دولة)، ونسخة يورو 2028 المقبلة التي ستشهد تنظيماً خماسياً في بريطانيا وأيرلندا.