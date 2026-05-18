"لا نعترف بهم".. بطل جوجيتسو كويتي يكشف كواليس رفضه مصافحة منافس إسرائيلي

كشف بطل الجوجيتسو الكويتي جاسم الحاتم، سبب عدم مصافحته لاعبا إسرائيليا، خلال تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة أبو ظبي غراند سلام للجوجيتسو "AJP Grandslam" بالإمارات، يوم الجمعة الماضي.

وشارك الحاتم عبر حسابه الخاص على موقع إنستغرام، أمس الأحد، مقطع فيديو، يوضح فيه ما جرى في يوم التتويج، عقب انتشار مقطع فيديو بشكل واسع للحظة تجاهل البطل الكويتي للاعب الإسرائيلي "يواف مانور" على منصة التتويج والابتعاد عنه.

وأظهر المقطع المتداول عبر منصات إسرائيلية وفلسطينية، لحظة صعود اللاعب الإسرائيلي إلى جوار الحاتم على المنصة، ثم حاول مد يده لمصافحة اللاعب الكويتي إلا أن الأخير رفض وتراجع إلى الخلف وتركه بجوار لاعب آخر، في مشهد لاقى إعجابا واسعا من المتابعين عبر المنصات.

وقال الحاتم في الفيديو التوضيحي: "هذا وأنا على منصة التتويج وعلى يساري اللاعب الإسرائيلي، هو أراد أن يثير الجدل وينزل المقطع على أنني لا أريد مصافحته، رغم أنني تحدثت معه قبل التتويج بأنني لا أريد أن أعرفك أو أصافحك حتى لا تحدث مشاكل، ولكنه أراد أن يظهر بدور المسكين والضحية، وأنا لا أحب هذه الأشكال".

وأضاف البطل الكويتي: "أنا أحببت توضيح أن هذا ليس شخصا عاديا، وهذه الأشكال لا نعترف بها ولا نلعب معها ولو لعبنا معها سنغلبها، ونحن الكويتيين لا نعترف فيها، ونصيحة أخيرة، أنت كمسلم لازم يكون عندك مبدأ ولا تلعب مع هؤلاء اللاعبين ولا تستمع لمن يقول إنه لا يجب خلط السياسة بالرياضة، فكلنا رأينا ما حدث للرياضيين الروس ومنعهم من المشاركة".

وكان الحاتم قد شارك عبر حسابه على إنستغرام يوم الجمعة الماضي، صورا ومقاطع فيديو من مشاركته وتتويجه، موجها الشكر إلى كل من ساهم في وصوله إلى هذه اللحظة من النجاح.