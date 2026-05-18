صفقة العمر.. أديداس توقع عقدا ضخما مع بيدري

توصل الإسباني بيدري غونزاليس نجم برشلونة إلى اتفاق يقضي بتجديد عقده مع شركة أديداس الألمانية الشهيرة، في صفقة مزدوجة.

وأكدت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن بيدري اتفق مع أديداس على تجديد عقد الرعاية بينهما في صفقة ضخمة بقيمة 30 مليون يورو (نحو 32 مليون دولار).

أديداس توقع عقدا ضخما مع بيدري

وأضافت أن العقد الجديد يربط بيدري (23 عاما) بالشركة الألمانية الشهيرة المتخصصة في المستلزمات الرياضية لفترة طويلة وصفتها بأنها "شبه مدى الحياة".

ويمنح العقد بيدري مكانة تسويقية رفيعة داخل أديداس، التي أدرجت لاعب برشلونة ضمن الفئة الأعلى إلى جانب نجوم عالميين في كرة القدم والفن، كما تخطط لإطلاق مشاريع مستقبلية خاصة به من بينها خط إنتاج يحمل اسمه.

وترى أديداس في نجم برشلونة أنه أحد أبرز الوجوه الكروية القادرة على الترويج لمنتجاتها على نطاق واسع في العالم، خلال السنوات المقبلة إلى جانب أسماء بارزة في مقدمتهم مواطنه وزميله لامين جمال، وكذلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، وعثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي (2025).

وتثق الشركة أيضا في أن بيدري يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد أبرز نجوم كرة القدم عالميا خلال السنوات المقبلة، ومنافسة أسماء كبيرة أبرزها كيليان مبابي نجم ريال مدريد، وإيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، سواء داخل الملعب أو على المستوى التسويقي.

وخلال الأشهر الماضية أبدت عدة شركات رياضية عالمية اهتماما بالتعاقد مع بيدري خاصة مع اقتراب انتهاء عقده مع أديداس، إلا أن الطرفين فضلا مواصلة الشراكة الممتدة منذ سنوات.

وأشارت "آس" إلى أن شعبية بيدري توسعت خارج الملاعب في الفترة الماضية، بعدما أصبح سفيرا لعدد من العلامات التجارية العالمية، مستفيدا من الأداء اللافت الذي يقدمه مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، إضافة إلى صورته الهادئة والقريبة من الجماهير.

استمرار تألق بيدري

وجاء الاتفاق الجديد في وقت يعيش فيه بيدري واحدة من أفضل مراحل مسيرته الكروية، وبالتحديد قيادته برشلونة للتتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني للموسم الثاني على التوالي، باعتباره عنصرا أساسيا لا غنى عنه في تشكيلة المدرب الألماني هانسي فليك.

وشارك بيدري -الذي تبلغ قيمته السوقية حاليا 150 مليون يورو (نحو 162 مليون دولار)- مع برشلونة هذا الموسم في 43 مباراة بجميع البطولات ساهم خلالها بـ14 هدفا (سجل هدفين وصنع 12) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

كما يعول منتخب إسبانيا على مهارته وأسلوب لعبه في خط الوسط، لقيادته إلى أبعد ما يمكن في النسخة القادمة من نهائيات كأس العالم 2026، ولم لا التتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخ "لا روخا" بعد نسخة عام 2010 في جنوب أفريقيا.