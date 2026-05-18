شروط مورينيو الصعبة لتدريب ريال مدريد تبدأ بصفعة لبرشلونة وصفقة غير متوقعة

تفجرت قنبلة مدوية في الأوساط الكروية الإسبانية، بعد الكشف عن تفاصيل الاتفاق السري بين البرتغالي جوزيه مورينيو ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لعودة "السبيشال وان" إلى مقعد بدلاء سانتياغو برنابيو الذي غادره عام 2013. العودة المرتقبة لن تكون عادية، بل تحمل معها ثورة في الصلاحيات، وصدمة غير متوقعة للغريم الأزلي برشلونة.

شروط مورينيو الصعبة لتدريب ريال مدريد

وفقاً للصحفي سيرجيو فالنتين من إذاعة إي إس راديو (EsRadio) الإسبانية، لم تكن مفاوضات عودة مورينيو سهلة، حيث فرض المدرب البرتغالي شروطاً صارمة لضمان استقرار مشروعه في ظل صيام النادي عن الألقاب لعامين كالتالي:

السيطرة على الميركاتو: اشترط أن يكون له رأي حاسم في التعاقدات، وهو أمر غير معتاد في ريال مدريد، حيث تنفرد الإدارة بقيادة بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز بهذا الملف. ويرغب مورينيو في تكرار نجاحاته السابقة عندما استقدم أوزيل ودي ماريا.

طاقم برتغالي كامل: يصر مورينيو على جلب طاقمه الفني الذي رافقه في بنفيكا، ويضم المساعدين جواو ترالهاو، وبيدرو ماتشادو، وريكاردو فورموسينيو، وريكاردو روشا، بجانب المعد البدني أنطونيو دياس ومدرب الحراس نونو غوميز.

مورينيو يخطط لاقتناص نجم برشلونة

بالتزامن مع هذه الشروط، كشفت صحيفة الإندبندنت (The Independent) البريطانية عن أولى قنابل مورينيو في سوق الانتقالات. فبناءً على صلاحياته الجديدة، يضع المدرب البرتغالي عينه على هدف غير متوقع تماماً: ماركوس راشفورد.

اللاعب الإنجليزي يخوض حالياً فترة إعارة ناجحة في صفوف برشلونة قادماً من مانشستر يونايتد، وتدرس الإدارة الكتالونية بجدية تحويل عقده إلى شراء دائم.

وفجّر الصحفي ميغيل ديلاني عبر نشرة إنسايد فوتبول (Inside Football) المفاجأة مؤكداً أن مصادر مقربة من مورينيو أشارت إلى رغبته الشديدة في خطف راشفورد وتحويل وجهته إلى ريال مدريد.

لماذا راشفورد بالذات؟ يملك مورينيو علاقة قوية جداً مع النجم الإنجليزي منذ أن دربه في مانشستر يونايتد، ويسعى وراء هذه الصفقة لسببين: أولاً لمعرفته التامة بقدرات اللاعب، وثانياً لإثارة ضجة إعلامية كبرى وتوجيه ضربة قاسية لخطط برشلونة وتعقيد حساباتهم.