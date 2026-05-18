سباق البقاء يشتعل.. فاردي يقود كريمونيسي لـ "موقعة الحسم" ضد كومو

epa12945385 Jamie Vardy of Cremonese celebrates scoring the 1-0 goal during the Italian Serie A soccer match between Cremonese and Pisa at the Giovanni Zini Stadium in Cremona, Italy, 10 May 2026. EPA/ALESSIO TARPINI
جيمي فاردي ينعش آمال كريمونيسي بالبقاء في الدوري الإيطالي (الأوروبية)
Published On 18/5/2026

عزز المهاجم الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي فرص فريقه كريمونيسي في البقاء ضمن مصاف أندية الدرجة الأولى الإيطالية، بعد قيادته لتحقيق فوز صعب ومصيري على ضيفه أودينيزي بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

وشهدت المباراة أداء بدنيا استثنائيا من مهاجم ليستر سيتي السابق البالغ من العمر 39 عاماً، مما دفع مدربه ماركو جيامباولو للإشادة بمستواه الفني والذهني.

وفي تصريحات أدلى بها لمنصة "دازون" عقب اللقاء، وصف جيامباولو حضور فاردي بـ "المذهل"، مؤكداً أن اللاعب لا يزال يمتلك قدرة فائقة على الضغط والمبادرة رغم تقدمه في السن.

CREMONA, ITALY - MAY 10: Coach Marco Giampaolo of US Cremonese hugs Jamie Vardy after his substitution during the Serie A match between US Cremonese and Pisa SC at Stadio Giovanni Zini on May 10, 2026 in Cremona, Italy. (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)
المدرب ماركو جيامباولو  يشيد بالمستوى الفني والذهني للإنجليزي فاردي (غيتي)

وصرح جيامباولو قائلاً: "فاردي لاعب من طراز رفيع، يمتلك شغفاً استثنائياً بالمباريات الكبرى. عندما ينطلق في الملعب، تشعر بحجم القوة والخبرة التي تميزه عن الآخرين؛ إنه عنصر يصنع الفارق في أصعب الظروف".

أرقام ومسيرة ملهمة

نجح فاردي، الذي يمتلك سجلاً تاريخياً رفقة ليستر سيتي بـ 200 هدف في 500 مباراة، في نقل فاعليته التهديفية إلى الملاعب الإيطالية منذ انضمامه لكريمونيسي العام الماضي.

UDINE, ITALY - MAY 17: Jamie Vardy of Cremonese in action during the Serie A match between Udinese Calcio and US Cremonese at Stadio Friuli on May 17, 2026 in Udine, Italy. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)
فاردي خلال مباراة فريقه ضد ضيفه أودينيزي  (غيتي)

وبالرغم من تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لأربع جولات، إلا أن عودته كانت حاسمة، حيث سجل في شباك بيزا الأسبوع الماضي قبل أن يحسم مواجهة أودينيزي بالأمس.

سيناريوهات الجولة الأخيرة

وبهذا الفوز، بات كريمونيسي على بُعد نقطة واحدة فقط من الخروج من منطقة الهبوط، بانتظار الجولة الختامية التي ستحدد مصير الفريق رسمياً:

ويلتقي كريمونيسي بنظيره كومو يوم الأحد القادم وسط ترقب جماهيره نتيجة لقاء ليتشي ضد جنوى، والتي سيكون لها دور مباشر في تحديد هوية الهابطين.

يُذكر أن تجربة فاردي في إيطاليا باتت محط أنظار الإعلام الرياضي، حيث يُنظر إليه "كمحارب عابر للحدود" نجح في كسر التوقعات المرتبطة بعمر اللاعبين المحترفين، معيداً للأذهان قدرته على صناعة المعجزات التي بدأها في "البريميرليغ" عام 2016 عندما توج باللقب مع ليستر سيتي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

