سباق البقاء يشتعل.. فاردي يقود كريمونيسي لـ "موقعة الحسم" ضد كومو

عزز المهاجم الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي فرص فريقه كريمونيسي في البقاء ضمن مصاف أندية الدرجة الأولى الإيطالية، بعد قيادته لتحقيق فوز صعب ومصيري على ضيفه أودينيزي بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

وشهدت المباراة أداء بدنيا استثنائيا من مهاجم ليستر سيتي السابق البالغ من العمر 39 عاماً، مما دفع مدربه ماركو جيامباولو للإشادة بمستواه الفني والذهني.

وفي تصريحات أدلى بها لمنصة "دازون" عقب اللقاء، وصف جيامباولو حضور فاردي بـ "المذهل"، مؤكداً أن اللاعب لا يزال يمتلك قدرة فائقة على الضغط والمبادرة رغم تقدمه في السن.

وصرح جيامباولو قائلاً: "فاردي لاعب من طراز رفيع، يمتلك شغفاً استثنائياً بالمباريات الكبرى. عندما ينطلق في الملعب، تشعر بحجم القوة والخبرة التي تميزه عن الآخرين؛ إنه عنصر يصنع الفارق في أصعب الظروف".

أرقام ومسيرة ملهمة

نجح فاردي، الذي يمتلك سجلاً تاريخياً رفقة ليستر سيتي بـ 200 هدف في 500 مباراة، في نقل فاعليته التهديفية إلى الملاعب الإيطالية منذ انضمامه لكريمونيسي العام الماضي.

وبالرغم من تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لأربع جولات، إلا أن عودته كانت حاسمة، حيث سجل في شباك بيزا الأسبوع الماضي قبل أن يحسم مواجهة أودينيزي بالأمس.

سيناريوهات الجولة الأخيرة

وبهذا الفوز، بات كريمونيسي على بُعد نقطة واحدة فقط من الخروج من منطقة الهبوط، بانتظار الجولة الختامية التي ستحدد مصير الفريق رسمياً:

ويلتقي كريمونيسي بنظيره كومو يوم الأحد القادم وسط ترقب جماهيره نتيجة لقاء ليتشي ضد جنوى، والتي سيكون لها دور مباشر في تحديد هوية الهابطين.

يُذكر أن تجربة فاردي في إيطاليا باتت محط أنظار الإعلام الرياضي، حيث يُنظر إليه "كمحارب عابر للحدود" نجح في كسر التوقعات المرتبطة بعمر اللاعبين المحترفين، معيداً للأذهان قدرته على صناعة المعجزات التي بدأها في "البريميرليغ" عام 2016 عندما توج باللقب مع ليستر سيتي.