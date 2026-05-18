تسريبات تفجر قنبلة.. هل هذا الأسبوع الأخير لغوارديولا في مانشستر سيتي؟

عادت تداعيات مستقبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا لتلقي بظلالها على المشهد الرياضي البريطاني والأوروبي، وسط تقارير متواترة تشير إلى إمكانية إسدال الستار على حقبته التاريخية مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وتأتي هذه التكهنات بالتزامن مع التقارير الصحفية البريطانية، ومنها ما أوردته "ذا أثلتيك" (The Athletic) وصحف رائدة أخرى، التي لفتت إلى أن المدير الفني الكتالوني قد يعلن رحيله عن ملعب "الاتحاد" مع نهاية الموسم الجاري، منهيا مسيرة ملهمة بدأت عام 2016 وحصد خلالها الأخضر واليابس.

نهاية مبكرة لعقد ممتد؟

رغم أن عقد غوارديولا مع بطل إنجلترا يمتد رسميا حتى صيف عام 2027، فإن مصادر مقربة من كواليس النادي الإنجليزي أفادت بأن "الإنهاك الذهني والبدني"، بعد عقد من الضغوطات المستمرة والمنافسة الشرسة، قد يدفع بالمدرب الإسباني إلى الاكتفاء بما قدمه، وطلب فض الارتباط وديا قبل عام من نهاية عقده.

وما يعزز هذه الفرضية، هو الحديث عن ترتيبات داخلية جرت بالفعل مع رعاة النادي للتمهيد للإعلان المرتقب، بالإضافة إلى تسريبات حول عزم إدارة "السيتيزنز" تنظيم احتفالية وداع ضخمة تليق برجل أحدث ثورة تكتيكية شاملة في كرة القدم الإنجليزية.

تصريحات غامضة وضغوط اللحظات الأخيرة

وعلى الرغم من أن غوارديولا دأب في مؤتمراته الصحفية الأخيرة على التأكيد بأنه "ما زال يمتلك عاما في عقده"، مستخدما لغة مازحة للحديث عن فترته التي وصفها بـ"الممتعة للغاية"، إلا أن العارفين ببواطن الأمور في الصحافة الإنجليزية يرون في هذه التصريحات محاولة ذكية لرفع الضغوط عن كاهل لاعبيه في الأمتار الأخيرة من سباق الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال.

ويرى مراقبون أن إعلان الرحيل -إن تأكد- لن يقلل من حجم "الإرث الاستثنائي" الذي سيتركه المدرب، حيث نجح في قيادة الفريق للتتويج بـ 20 لقبا محليا وقاريا، محولا مانشستر سيتي من قوة محلية صاعدة إلى القوة المهيمنة على مقاليد الكرة الإنجليزية والأوروبية بتويجه الأول بلقب دوري الأبطال.

وتترقب الأوساط الرياضية الأيام القليلة القادمة، حيث من المتوقع أن يصدر بيان رسمي يحسم الجدل القائم، إما بتأكيد الاستمرار والوفاء بالعهد حتى عام 2027، أو بإعلان نهاية واحدة من أعظم السير التدريبية في تاريخ "البريميرليغ".