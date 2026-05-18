معجزة الـ90 دقيقة الأخيرة.. ماذا يحتاج يوفنتوس للتأهل لدوري أبطال أوروبا؟

تلقى يوفنتوس، حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري الإيطالي، ضربة قاسية تهدد مشاركته في الموسم المقبل بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتراجع يوفنتوس إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2025-2026، بعد خسارته أمس الأحد أمام ضيفه فيورنتينا 0-2 لحساب الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من المسابقة.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 68 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن كومو صاحب المركز الخامس، تاركًا المركز الثالث الذي كان يحتله قبل مباريات الجولة المذكورة، لصالح روما الذي يليه ميلان ولكل منهما 70 نقطة.

وتتأهل 4 أندية إيطالية إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل 2026-2027، وقد حجز إنتر ميلان البطل ونابولي الثاني مكانيهما بالفعل في المسابقة الأوروبية العريقة، في انتظار معرفة صاحبي البطاقتين المتبقيتين من بين الرباعي روما وميلان وكومو ويوفنتوس، وذلك بعد إقامة المباريات الحاسمة من الجولة الـ38 والأخيرة يوم الأحد المقبل.

ماذا يحتاج يوفنتوس لبلوغ دوري الأبطال؟

بحسب موقع "فوتبول إيطاليا" (Football Italia) الإيطالي، فإن حظوظ يوفنتوس في المشاركة بالنسخة القادمة من البطولة الأوروبية العريقة "ضعيفة للغاية".

ويحتاج يوفنتوس أولًا إلى تحقيق الفوز على جاره تورينو في الجولة الأخيرة في مباراة سيخوضها لاعبو "السيدة العجوز" دون زميلهم غليسون بريمر الموقوف بداعي تراكم البطاقات الملونة.

وبعد ذلك يتعين على يوفنتوس انتظار نتائج مباريات الثلاثي روما وميلان وكومو على التوالي، أملًا في أن تخدمه لإنقاذ موسمه المتعثر.

ويملك يوفنتوس أفضلية في المواجهات المباشرة أمام روما الثالث (5-4 في مجموع مباراتي الدورين الأول والثاني)، ما قد يسمح له بإنهاء الموسم متقدمًا عليه في الترتيب إذا تساوى الفريقان في عدد النقاط (71 نقطة إذا فاز يوفنتوس وتعادل روما وخسر ميلان).

أما المواجهات المباشرة مع ميلان فهي متعادلة (0-0)، لكن فريق السيدة العجوز يتفوق حاليًا في فارق الأهداف (+27 مقابل +19) إذا تساويا بالنقاط معه أيضًا (71).

أما فيما يتعلق بالفريق الطموح كومو، فهو يتفوق في المواجهات المباشرة على يوفنتوس بفوزه عليه مرتين بالنتيجة ذاتها 2-0.

وإذا تساوت 3 فرق أو أكثر بالنقاط، فإن هناك عدة معايير تحكم هذه الحالة وفق لوائح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

ويُنظَر في البداية إلى عدد النقاط التي حصدها كل فريق في المواجهات المباشرة فيما بينها، وإذا استمر التساوي يُلجَأ إلى فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة في مبارياتهم المباشرة أيضًا.

وإذا استمر التساوي يُنظر إلى فارق الأهداف الإجمالي في الدوري الإيطالي، وصولًا إلى أكبر عدد من الأهداف المسجلة.

أما إذا تساوت جميع هذه الفرق بجميع المعايير، فيُلجَأ إلى القرعة وفق ما أكدت شبكة "سكاي سبورت" (Sky Sport) الإيطالية.

مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي الخاصة بالفرق الـ4 المذكورة، وجميعها تُقام يوم الأحد القادم عند الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة: