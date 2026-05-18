تعرض لوعكة مفاجئة.. الأهلي المصري يكشف الحالة الصحية للمدرب توروب

تعرض الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي المصري لوعكة صحية قبل يومين من الجولة الحاسمة للقب الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

قال أحمد جاب الله طبيب الفريق في بيان رسمي للأهلي اليوم الإثنين إن توروب تعرض لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات حيث خضع للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأضاف جاب الله أن حالة المدير الفني مطمئنة ويخضع حاليا لفحوصات وتحاليل شاملة لمزيد من الاطمئنان.

ويختتم الأهلي مشواره هذا الموسم بمواجهة المصري البورسعيدي مساء الأربعاء، وفي نفس التوقيت يلتقي الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز ضد سموحة.

ويعتلي الزمالك صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة، وتكفيه نقطة التعادل لحسم تتويجه بلقب الدوري، وتعويض جماهيره عن خسارة لقب كأس الكونفدرالية بالخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في القاهرة، أول أمس السبت.

وفي المركز الثاني يأتي بيراميدز برصيد 51 نقطة، يليه الأهلي 50 نقطة في المركز الثالث.

ويحتاج بيراميدز للفوز لتأكيد مشاركته في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، وربما التتويج بلقب الدوري حال تعثر الزمالك بالخسارة أمام

سيراميكا.

أما الأهلي لا بديل أمامه سوى الفوز، وانتظار تعثر بيراميدز والزمالك، ليتخطى الثنائي للفوز بلقب الدوري أو الخروج ببطاقة التأهل لدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

وخسر الأهلي ثلاثة ألقاب تحت قيادة مدربه توروب، حيث ودع مبكرا من بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة، وخرج من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا بالخسارة ذهابا وإيابا أمام الترجي التونسي.