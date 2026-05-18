بـ"هدف وتمريرة حاسمة".. ميسي يكسر لعنة الملعب الجديد لإنتر ميامي (فيديو)

أحرز ليونيل ميسي هدفا وصنع آخر ليقود فريقه إنتر ميامي الأمريكي لأول انتصار على ملعبه الجديد بالفوز على بورتلاند تمبرز 2-0.

واستهل ميامي مشواره على ملعبه الجديد "نو ستاديوم" بثلاثة تعادلات وخسارة، وكسر هذه السلسلة أمام مدربه الإنجليزي السابق فيل نيفيل، الذي خاض أول مباراة ضد فريقه السابق.

وكاد بورتلاند أن يسجل هدفا مبكرا عبر لاعبه كول باسيت، وبعدها تصدى جيمس بانتيميس حارس مرمى الضيوف لتسديدة من ميسي.

وأحرز ميسي الهدف الأول في الدقيقة 31 مستفيدا من تمريرة تيلاسكو سيغوفيا، ليحتفل النجم الأرجنتيني بهدفه رقم 12 هذا الموسم بالدوري ورقم 910 في مسيرته الكروية.

وفي الدقيقة 42، ضاعف ميامي تقدمه بهدف ثان، عندما راوغ ميسي مدافعين اثنين قبل أن يمرر الكرة إلى جيرمان بيرتيرامي الذي سدد كرة دخلت الشباك بعد الارتطام بالقائم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (PA Media) أنه رغم تفوق إنتر ميامي فإن جماهيره في المدرجات توقفت عن تشجيع الفريق حتى الدقائق الأخيرة احتجاجا على عدم اعتراف اللاعبين بدعمهم في الملعب الجديد.

وخاض إنتر ميامي أول مباراة بعد خضوع تاديو أليندي مهاجم الفريق لجراحة ناجحة بالمنظار في ركبته اليمنى.

ولم يحدد النادي الأمريكي موعدا محددا لتعافي لاعبه من الإصابة التي عانى منها في الأسابيع الأخيرة قبل الجراحة.