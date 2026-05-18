برشلونة يجدد الثقة في فليك بعقد جديد بعد حصد الدوري الإسباني مرتين متتاليتين

أعلن نادي برشلونة، اليوم الاثنين، تمديد عقد مدربه هانزي فليك حتى يونيو/حزيران 2028، مع خيار التجديد لموسم إضافي، وذلك بعدما قاد الفريق لتحقيق لقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الإسباني للمرة 29 في تاريخه.

وكان العقد السابق للمدرب البالغ من العمر 61 عاما ينتهي في يونيو/حزيران 2027.

وحسم برشلونة اللقب قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد في العاشر من مايو/أيار الجاري.

وانضم فليك، الذي سبق له الفوز بالثلاثية مع بايرن ميونيخ، إلى برشلونة في عام 2024 بعقد لمدة عامين حيث تولى المسؤولية مصمما على استعادة سمعته التدريبية بعد إقالته من تدريب منتخب ألمانيا في سبتمبر/أيلول 2023.

وتحت قيادته، استعاد برشلونة سريعا هيمنته المحلية، محرزا لقب الدوري الإسباني مرتين متتاليتين، إلى جانب كأس ملك إسبانيا لموسم 2024-2025 ولقبين متتاليين في كأس السوبر الإسبانية، لكن البطولة الوحيدة التي يفتقدها في خزائنه مع النادي الكتالوني هي دوري أبطال أوروبا.

وبعد الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد، سيتطلع الفريق إلى تقديم مسيرة أقوى في أبرز بطولات الأندية الأوروبية الموسم المقبل.