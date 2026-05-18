بانتظار التوقيع الرسمي.. ريال مدريد يحسم اتفاقه المبدئي مع مورينيو

أكد الصحفي الخبير في سوق انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو، عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

وقال رومانو في فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الاثنين: “الصفقة تمت والاتفاق اكتمل بين ريال مدريد ومورينيو، كل شيء بات في مكانه بعد مفاوضات طويلة، لكن لم يكن هناك شك أبدا خصوصا أن البرتغالي كان يرغب دائما في العودة إلى الملكي”.

وأضاف: "الآن الاتفاق بين "السبيشال وان" وريال مدريد قد تم وأغلق تماما، وفي انتظار الموافقة النهائية فقط من الفريق القانوني لكلا الطرفين".

وتابع الإيطالي: "مورينيو مستعد للعودة إلى سانتياغو برنابيو لذلك هو متحمس للغاية منذ نهاية مارس/آذار لانتهاز الفرصة، وفي الأيام القليلة المقبلة سيسافر إلى مدريد لاستكمال انتقاله من بنفيكا إلى مدريد".

وقبل الفيديو بوقت قصير، نشر رومانو صورة لمورينيو بشعار ريال مدريد معلقا عليها "لقد حسم الأمر، تم الاتفاق شفهيا على كافة الشروط بين جوزيه مورينيو وريال مدريد، وفي انتظار توقيع جميع الوثائق، الخطة تقضي بعقد يمتد لسنتين مبدئيا، وسيسافر البرتغالي إلى مدريد بعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو”.

وسيواجه فريق العاصمة الإسبانية، أتلتيك بيلباو السبت المقبل، في آخر جولة بالدوري الإسباني لكرة القدم، وهي مواجهة لن تؤثر على ترتيب ريال مدريد بالليغا خاصة وأنه حسم مركزه الثاني بابتعاده بفارق كبير عن صاحب المركز الثالث فياريال (14 نقطة)، وكذلك ابتعاد صاحب اللقب والمتوج برشلونة عن الملكي بفارق 11 نقطة.

ورغم الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة من الصحافة الإسبانية عن إمكانية عودة مورينيو، لكن حتى اللحظة لم تصدر أي تصريحات رسمية أو تعليقات من إدارة "الملكي" متعلقة بالقرار النهائي من بقاء مدرب ريال مدريد الحالي ألفارو أربيلوا أو مغادرته واستبداله بمدرب آخر.

وخلال فترته الأولى مع ريال مدريد، خاض 178 مباراة، حقق خلالها 127 فوزا و28 تعادلا و23 خسارة، وفاز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك، لكنه لم يحرز لقب دوري أبطال أوروبا.