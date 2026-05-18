بالفيديو.. العربي يهزم الكويت ويتوج بكأس ولي العهد الكويتي للمرة العاشرة
Published On 18/5/2026
فاز العربي بلقب كأس ولي العهد الكويتي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على الكويت بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، مساء الاثنين.
في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جابر الأحمد الدولي" احتشدت الجماهير لمشاهدة النهائي الذي جمع بين فريقين، أحدهما وهو الكويت يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة برصيد 10 مرات، في مواجهة العربي الساعي للقب العاشر.
وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي تقدم العربي عن طريق محمد خالد النصار.
ثم أضاف علي خلف الهدف الثاني للعربي في الدقيقة 81.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل زيد قنبر الهدف الثالث لفريق العربي.
المصدر: الجزيرة + وكالات