الزمالك والأهلي وبيراميدز.. موعد مباريات الجولة الحاسمة للقب والحكام والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم ألماني لمباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

ستقام الجولة الأخيرة لمجموعة التتويج بعد غد الأربعاء في توقيت واحد، حيث يلتقي الزمالك وسيراميكا باستاد القاهرة، وبيراميدز وسموحة بملعب الدفاع الجوي، والمصري والأهلي بملعب برج العرب.

وتبدأ جميع المباريات الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة (20:00)، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك والأهلي وبيراميدز

تنقل شبكة ON Time Sports الناقل الحصري للدوري المصري المباريات على قناة:

ON Sport

ويمكنكم متابعة المباريات لحظة بلحظة من خلال التغطية المباشرة للمباريات الثلاث لموقع الجزيرة نت.

حكام مباراة الزمالك ضد سيراميكا

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر مركزه الإعلامي اليوم أن مباراة الزمالك وسيراميكا سيديرها طاقم تحكيم ألماني بقيادة ساشا شتيغمان، ويعاونه كل من كريستوف غونش وكريستيان غيتلمان كمساعدين، بجانب حكم رابع فلوريان إكسنر، وعلى تقنية الفيديو سورين شتوركس وكريستيان فيشر.

حكام مباراة المصري ضد الأهلي

وسيدير مباراة المصري والأهلي طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع عبد الرحمن صالح، وعلى تقنية الفيديو أحمد جابر ويساعده الثنائي مصطفى مدحت ومحمد الشناوي.

حكام مباراة بيراميدز ضد سموحة

مباراة بيراميدز وسموحة سيديرها طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود ناجي، ويعاونه أحمد توفيق طلب ومحمد أبو رحاب، والحكم الرابع سيكون محمود ناصف، وعلى تقنية الفيديو خالد الغندور ويعاونه الثنائي شريف عبد الله وهشام القاضي.

فرص الزمالك والأهلي وبيراميدز في التتويج

ويعتلي الزمالك صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة، وتكفيه نقطة التعادل لحسم تتويجه بلقب الدوري، وتعويض جماهيره عن خسارة لقب كأس الكونفدرالية بالخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في القاهرة، أول أمس السبت.

إعلان

وفي المركز الثاني يأتي بيراميدز برصيد 51 نقطة، يليه الأهلي 50 نقطة في المركز الثالث.

ويحتاج بيراميدز للفوز لتأكيد مشاركته في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، وربما التتويج بلقب الدوري حال تعثر الزمالك بالخسارة أمام سيراميكا.

أما الأهلي فلا بديل أمامه سوى الفوز، وانتظار تعثر بيراميدز والزمالك، ليتخطى الثنائي للفوز بلقب الدوري أو الخروج ببطاقة التأهل لدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.