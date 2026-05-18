لأول مرة في التاريخ.. أوكرانيا تستعين بـ"المدرسة الإيطالية" لتدريب المنتخب

أعلن أندريه شيفتشينكو رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين الإيطالي أندريا مالديرا مدربا للمنتخب الوطني.

وسيكون المدرب، البالغ من العمر 55 عاما، أول مدرب أجنبي يقود المنتخب الأوكراني، خلفا لسيرغي ريبروف الذي رحل في أبريل/نيسان الماضي، عقب فشل الفريق في التأهل إلى كأس العالم.

وقال شيفتشينكو للصحفيين: "أندريا مالديرا إيطالي بروح أوكرانية. عمل مع منتخبنا الوطني لمدة خمس سنوات، ثم واصل تطوره من خلال العمل مع أندية كبرى".

وأضاف: "يمتلك أندريا خبرة واسعة من العمل مع مدربين وأندية كبيرة، وحقق نتائج جيدة".

وتابع: "من المهم أن مالديرا يمتلك الآن طموحات كمدرب أول، والأهم من ذلك أنه يفهم طريقة العمل مع المنتخب الوطني".

وكان مالديرا قد شغل منصب المدرب المساعد حتى عام 2021 ضمن الجهاز الفني بقيادة شيفتشينكو خلال فترة تدريبه للمنتخب الأوكراني.

وبعد انتهاء عقده مع الاتحاد الأوكراني، عمل مساعدا للمدرب روبرتو دي تسيربي في ناديي برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.