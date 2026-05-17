من الاستوديو إلى المستشفى.. إصابة غريبة لروني بعد تجربة حراسة المرمى

تعرض النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، لاعب مانشستر يونايتد الأسبق، لإصابة غريبة قد تجبره على الخضوع لجراحة في الأيام القليلة القادمة.

وذكرت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن روني نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث أثناء تسجيل حلقة من البودكاست الخاص ببرنامجه "واين روني شو" (The Wayne Rooney Show)، التي عُرضت على شبكة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

وأوضحت أن روني البالغ من العمر 40 عامًا تعرض لإصابة في اليد، قد تستدعي خضوعه لجراحة.

وأجرى روني مقابلة مع مواطنه جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، وأثناء التسجيل خاض الثنائي بعض التدريبات الخاصة بحراسة المرمى، وأثناء محاولته التصدي لركلة جزاء سددها الأخير ارتمى روني على الأرض لتُصاب يده اليسرى.

وتواصل روني الذي خضع لفحوصات في المستشفى، مع جراح لمعرفة مدى قوة الإصابة، علمًا بأن لديه استشارة أخرى خلال الساعات القليلة القادمة، لتحديد ما إذا كان بحاجة إلى جراحة أم لا.

وظهر روني على الشاشة خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وهو يضع دعامة للمعصم، وتحدث عن تفاصيل ما حدث معه بالقول: "وقفت في المرمى وقمت بتصدٍ رائع لتسديدة جوردان، وبعد ذلك أُصبت بيدي".

وأضاف: "أتابع حالتي مع جراح. لقد ذهبت إلى المستشفى وسأعود يوم الاثنين".

مسيرة روني

وبدأ روني مسيرته الكروية مع فريق إيفرتون قبل أن يلمع نجمه خلال فترة وجوده مع مانشستر يونايتد التي استمرت 13 عاما (من عام 2004 حتى عام 2017).

وخلال هذه الفترة خاض روني مع "الشياطين الحمر" 559 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 253 هدفًا وقدم لزملائه 143 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

كما تُوج مع الفريق بـ17 لقبا أبرزها على الإطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز (5) ودوري أبطال أوروبا (1)، وكأس العالم للأندية (1).

وبعد اعتزاله اللعب عام 2021 خاض روني عدة تجارب تدريبية، والآن يعمل في مجال التحليل الفني لمباريات الدوري الإنجليزي والمسابقات الأوروبية.