بعد غياب 40 عاما.. كيف يستعد العراق لمواجهة فرنسا والنرويج؟

قال غراهام أرنولد مدرب العراق يوم السبت إنه يتوقع "عقلية قتالية عراقية" من فريقه في كأس العالم لكرة القدم 2026 الشهر المقبل، بعد تأهله للبطولة لأول مرة منذ عام 1986.

وتغلب العراق على بوليفيا في نهائي الملحق العالمي بين القارات في المكسيك في أبريل/نيسان ليحجز المقعد الأخير في البطولة التي تضم 48 فريقاً، والتي ستقام في أمريكا الشمالية.

مدرب العراق يتحدى "مجموعة الموت"

وسيواجه العراق كلاً من النرويج وفرنسا المصنفة الأولى والسنغال في المجموعة التاسعة، والتي وصفها أرنولد بأنها "أصعب مجموعة في كأس العالم".

وأبلغ أرنولد مؤتمراً صحفياً "نحن نعمل معاً كأسرة واحدة، ونذهب إلى كأس العالم ونحن نعتقد بأننا نستطيع أن نجعل العراق فخوراً بنا".

وأضاف "لذا، فإن (مباراة) النرويج هي أولويتنا، ونحن نستعد لتلك المواجهة. ثم بالطبع سنواجه أفضل فريق في العالم: فرنسا. يا لها من تجربة رائعة أن نلعب ضد الفريق المصنف الأول عالمياً. ثم لدينا السنغال، التي أعتقد أنها بطلة أفريقيا".

وتابع "لكن ما أتوقعه من اللاعبين العراقيين هو تلك العقلية العراقية القتالية. نحن نقاتل من أجل كل دقيقة. نحن نعمل بجد في كل دقيقة من المباراة".

وسيواجه العراق، المصنف 57 في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، منتخب أندورا في مباراة ودية في جيرونا في 29 مايو/أيار، ومنتخب إسبانيا في الرابع من يونيو/حزيران استعداداً لكأس العالم.

وسيستهل بطل آسيا عام 2007 حملته بمواجهة النرويج في 16 يونيو/حزيران، قبل اللعب ضد وصيفة بطلة العالم 2022 فرنسا يوم 22 يونيو/حزيران، ثم سيقابل السنغال بعدها بأربعة أيام.