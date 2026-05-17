شاهد.. لاعب برازيلي يفقد أعصابه ويعتدي على الحكم بعد طرده

أقدم لاعب برازيلي شاب على الاعتداء على حكم خلال مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المحلي للشباب تحت 20 عاماً.

وخلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لمباراة كورينثيانز وفاسكو دي غاما، تلقى لويس غوستافو باهيا لاعب الأول، بطاقة صفراء كانت الثانية للاعب، وجاءت بعد خطأ ارتكبه ضد منافسه صامويل، وبالتالي أشهر حكم الساحة غوستافو ألينكار رودريغيز البطاقة الحمراء له.

وبدت على اللاعب المطرود علامات الغضب الشديد وعدم الرضا، والاعتراض على القرار قبل أن يدفع الحكم بصدره، فيما تدخل زملاؤه في محاولة منهم لتهدئته، وفق ما ذكرت شبكة "جي غلوبو" (ge.globo) البرازيلية.

لكن اللاعب واصل احتجاجاته القوية على طاقم التحكيم حتى وهو يغادر أرضية الملعب، كما ظهر في مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال اللاعب أثناء خروجه من الملعب: "هذه مهزلة"، قبل أن يوجه كلامه للحكم: "هل تسخر مني؟ لا يوجد أطفال هنا"، قبل أن يقوم زميله كاراغوا بوضع يده على فمه لإسكاته.

وسارع اللاعب الشاب إلى الاعتذار عن تصرفه بعد المباراة، ونشر بياناً مقتضباً عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" أكد من خلاله أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلوكه.

وكتب لويس غوستافو باهيا: "للأسف، تعرضت وفريقي لظلم تحكيمي لكن لا شيء يبرر تصرفي تجاه الحكم، أتحمل المسؤولية الكاملة عن سلوكي".

وأضاف: "سأتخذ من هذا الموقف درساً لأتعلم منه. سنواصل التركيز على أهدافنا، والعمل والتطور يوماً بعد يوم. كل شيء يمضي".

وانتهت المباراة بفوز فاسكو دي غاما بهدف دون رد، ليتلقى كورينثيانز الهزيمة الرابعة في الدوري البرازيلي للشباب، مقابل 5 انتصارات و3 تعادلات وضعته في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.