عودة كونور ماكغريغور المنتظرة.. نزال إعادة تاريخي بعد غياب سنوات

سيعود نجم الفنون القتالية المختلطة "إم إم إيه" (MMA) الأيرلندي كونور ماكغريغور إلى الحلبة للمرة الأولى منذ خمس سنوات لمواجهة الأمريكي ماكس هولواي في نزال إعادة غير مُصنّف على اللقب، وذلك في 11 يوليو/تموز في لاس فيغاس، وفق ما أعلنت بطولة القتال النهائي "يو إف سي" (UFC).

ولم يخض ماكغريغور، المقاتل الأيرلندي وبطل العالم السابق في فئتين والذي لا يزال أحد أشهر مقاتلي "يو إف سي" وأكثرهم ربحا، أي نزال منذ تعرضه لكسر في ساقه خلال خسارته أمام الأمريكي داستن بوارييه في 10 يوليو/تموز 2021.

عودة كونور ماكغريغور المنتظرة

وستكون عودته في يوليو/تموز ضمن فعاليات "يو إف سي 329" بمثابة إعادة لنزاله الثاني الذي أقيم في أغسطس/آب 2013، حين تغلب ماكغريغور على هولواي في بوسطن رغم إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة خلال القتال.

وكان ماكغريغور، البالغ 37 عاما والمنحدر من دبلن، قد انسحب من نزال عودته المُخطط له في يونيو/حزيران 2024 بسبب إصابة في إصبع قدمه.

وعانى ماكغريغور من مشكلات عديدة خارج الحلبة، ففي عام 2024 أُدين وأُمر بدفع تعويضات تُقدّر بنحو 250 ألف دولار أمريكي لامرأة اتهمته باغتصابها في أيرلندا.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أسقطت امرأة أخرى اتهمت ماكغريغور بالاعتداء الجنسي عليها خلال مباراة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "إن بي إيه" (NBA) في ميامي دعواها المدنية ضده، بعدما رفضت السلطات توجيه أي تهم جنائية.

وقبل ذلك بشهر، تم إيقاف ماكغريغور لمدة 18 شهرا لتغيبه عن ثلاثة اختبارات للكشف عن المنشطات خلال 12 شهرا، متجنبا بذلك إيقافا أطول بعدما صرّحت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات في الرياضات القتالية "سي في تي إيه" (CVTA) بأنه تعاون مع تحقيقاتها بشأن حالات التغيّب عن الاختبارات.

وأعلنت بطولة "يو إف سي" عن النزال خلال أول بطولة فنون قتالية مختلطة "إم إم إيه" تنظمها إحدى الشركات التابعة لصانع المحتوى الملاكم الأمريكي جايك بول، في فعالية أقيمت في لوس أنجليس وشهدت عودة الأمريكية روندا راوزي لمواجهة مواطنتها جينا كارانو.