فيرنانديز يعادل رقم هنري ودي بروين القياسي في البريميرليغ

دخل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 20 له هذا الموسم (2025-2026).

وعادل فيرنانديز الرقم القياسي التاريخي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد، والمسجل باسم الأسطورة الفرنسي تيري هنري في موسم (2002-2003) والبلجيكي كيفين دي بروين في موسم (2019-2020).

وجاء هذا الإنجاز التاريخي في المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد على ضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 3-2 على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 43 نقطة في المركز السادس عشر.

بدأت المباراة بشكل مثالي لأصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق المدافع الأيسر لوك شو، الذي استغل كرة مرتدة من دفاع فورست ليسددها أرضية قوية في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، انتفض نوتنغهام فورست ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 53 برأسية للمدافع البرازيلي فيليبي موراتو إثر عرضية متقنة من إليوت أندرسون، لكن رد يونايتد جاء صاعقاً بعد دقيقتين فقط عندما سجل البرازيلي ماتيوس كونيا الهدف الثاني بمتابعة لتسديدة مبيومو، وهو الهدف الذي أكدت تقنية الفيديو شرعيته بعد فحص لمسة يد محتملة.

وفي الدقيقة 76، أرسل القائد برونو فيرنانديز عرضية حريرية أحرز منها مبيومو الهدف الثالث، وهي التمريرة التاريخية التي منحت النجم البرتغالي صناعته العشرين في الدوري هذا الموسم.

ولم تتوقف إثارة المباراة عند هذا الحد، إذ قلص مورغان جيبس وايت الفارق لنوتنغهام فورست بهدف رائع في الدقيقة 78 مستغلاً عرضية أخرى من أندرسون.

وشهدت الدقيقة 80 لحظة عاطفية استثنائية بتحية حارة من جماهير أولد ترافورد للنجم البرازيلي كاسيميرو أثناء استبداله في مباراته الأخيرة بقميص الفريق.

وكثف الضيوف ضغطهم في الدقائق الأخيرة بحثاً عن التعادل، بينما حرم القائم الأيسر مدافع يونايتد ديوغو دالوت من التسجيل، وتألق حارس فورست في إبعاد انفراد لزيركزي في الثواني الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوز تاريخي لكتيبة مانشستر يونايتد.