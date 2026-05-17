عودته ليست مستحيلة.. هل يظهر سردار أزمون في قائمة إيران النهائية للمونديال؟

لم تضم قائمة المنتخب الإيراني التمهيدية المستدعاة للمعسكر التدريبي الأخير قبيل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في 11 يونيو/حزيران المقبل، المهاجم المخضرم سردار أزمون.

واعتمد المدير الفني للمنتخب الإيراني، أمير قالينوي، قائمة تضم 30 لاعباً سيتم تقليصها إلى 26 لاعباً بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل، مؤكداً أن اختياراته جاءت بناءً على "معايير فنية بحتة"، ووصف القرار بأنه "الأصعب في مسيرته التدريبية".

يأتي غياب أزمون (31 عاماً)، محترف نادي شباب الأهلي دبي، وسط تقارير تشير إلى صدام مع السلطات الرياضية والسياسية في بلاده. وكان اللاعب قد أثار حفيظة المسؤولين في مارس/آذار الماضي بعد نشره صورة عبر "إنستغرام" تجمعه مع حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ورغم قيام أزمون بحذف الصورة لاحقاً، إلا أن وكالة أنباء "فارس" نقلت عن مصادر مطلعة داخل المنتخب أن اللاعب استُبعد من الحسابات الدولية.

هل يكون أزمون مفاجأة اللحظات الأخيرة؟

رغم غيابه عن القائمة الأولية التي ضمت 30 لاعباً، لا تزال إمكانية عودة المهاجم المخضرم سردار أزمون إلى صفوف المنتخب الإيراني قائمة، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً التي ستخوض غمار كأس العالم.

وتشير مصادر رياضية إلى أن استبعاد أزمون قد يكون بمثابة "إجراء تأديبي مؤقت" أو وسيلة لامتصاص الضغوط الإعلامية، خاصة وأن اللاعب لا يزال يمثل قيمة فنية لا يمكن تعويضها في تشكيلة "تيم ميلي".

وسجل أزمون 57 هدفاً في 91 مباراة، وشارك في النسختين الماضيتين من المونديال.

وبموجب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يمتلك المدرب قالينوي الحق في استدعاء أي لاعب من خارج القائمة التمهيدية أو إعادة إدراج المستبعدين منها قبل حلول الموعد النهائي لتقليص القائمة إلى 26 لاعباً في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وتترقب الجماهير الإيرانية ما إذا كانت "المعايير الفنية" التي تحدث عنها المدرب ستتغلب في النهاية على الأزمات الجانبية، ليعود هداف شباب الأهلي دبي لتعزيز القوة الهجومية بجانب مهدي طاريمي.

وتفتح إيران مشوارها في المجموعة السابعة بمواجهة نيوزيلندا ثم بلجيكا ومصر.