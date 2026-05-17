صفر من 14.. لعنة البطولات تطارد رونالدو مع النصر

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسيرته المحبطة مع فريقه النصر السعودي، بعد فشله في تحقيق بطولة أخرى.

ولم يتمكن النصر من استغلال عاملي الأرض والجمهور وخسر أمام ضيفه غامبا أوساكا الياباني 0-1 في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني، التي جرت على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ليخسر الفريق البطولة الثالثة له هذا الموسم.

وكان رونالدو وفريقه النصر قد دشّنا موسم 2025-2026 بخسارة لقب كأس السوبر السعودي لصالح الأهلي بركلات الترجيح، عقب انتهاء تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ودّع النصر بطولة كأس الملك من الدور ثمن النهائي (الـ16) بالخسارة أمام مضيفه الاتحاد 1-2.

وتُعد بطولة دوري أبطال آسيا الثاني، هي الـ14 التي يفشل رونالدو في الفوز بها منذ انتقاله التاريخي إلى "العالمي" في يناير/كانون الثاني 2023.

البطولات التي فشل رونالدو في التتويج بها مع النصر منذ يناير/كانون الثاني 2023:

الدوري السعودي موسم 2022-2023. كأس الملك 2022-2023. كأس السوبر السعودي 2022-2023. الدوري السعودي موسم 2023-2024. كأس الملك 2023-2024. كأس السوبر السعودي 2023-2024. دوري أبطال آسيا (المسمى القديم لدوري أبطال آسيا للنخبة) 2023-2024. الدوري السعودي موسم 2024-2025. كأس الملك 2024-2025. كأس السوبر السعودي 2024-2025. دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025. كأس الملك 2025-2026. كأس السوبر السعودي 2025-2026. دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026.

فرصة جديدة لإنهاء هذه السلسلة السلبية

وبإمكان رونالدو (41 عاماً) تجاوز هذا "النحس" خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال التتويج بأول بطولة رسمية له مع النصر.

ويستقبل النصر نظيره ضمك يوم الخميس المقبل على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

ويحتاج النصر إلى الفوز في تلك المباراة من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، بغض النظر عن نتيجة مباراة الهلال ضد مضيفه الفيحاء التي ستُقام في التوقيت نفسه (21:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).

أما أي نتيجة غير الفوز فحينها يتعين على النصر انتظار هدية من الخليج في المباراة المقبلة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه وملاحقه الهلال صاحب المركز الثاني، قبل جولة وحيدة من النهاية.

سيناريوهات تتويج بطل الدوري السعودي لموسم 2025-2026

فوز النصر يمنحه اللقب بغض النظر عن نتيجة الهلال.

تعادل النصر وفوز الهلال سيُتوج الأخير باللقب بفارق المواجهات المباشرة (الهلال فاز 4-1 في مجموع مباراتي الدورين الأول والثاني).

تعادل أو خسارة الهلال يمنح اللقب للنصر بغض النظر عن نتيجة مباراته ضد ضمك.

أرقام رونالدو هذا الموسم

شارك رونالدو هذا الموسم مع النصر في 36 مباراة بجميع البطولات، ساهم خلالها في 33 هدفاً (سجل 28 وصنع 5) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ويرتبط رونالدو مع النصر بعقد يمتد حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2027.