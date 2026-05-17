شاهد.. الفرنسي غريزمان يودع أتلتيكو مدريد بالدموع

خاض النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (35 عاماً) مباراته الأخيرة بقميص أتلتيكو مدريد بملعب "الرياض إير متروبوليتانو"، قبيل انتقاله الرسمي إلى نادي أورلاندو سيتي الأمريكي الموسم المقبل.

في لفتة تكريمية من المدرب دييغو سيميوني، دخل غريزمان الملعب حاملاً شارة القيادة ورفقة أطفاله، وسط عاصفة من التصفيق واللافتات التي ملأت المدرجات.

ولم يكتف غريزمان بالمشهد العاطفي، بل ترك بصمته الفنية بصناعة هدف المباراة الوحيد لزميله أديمولا لوكمان في الدقيقة 21، مختتماً مسيرته بتقديم أداء اتسم بالإيثار والجهد البدني طوال 90 دقيقة.

عقب صافرة النهاية، جثا اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 على أرض الملعب والدموع تملأ عينيه أثناء عرض شاشة الملعب لمسيرته الحافلة، في مشهد أبكى المدرب سيميوني أيضاً. وقدم له النادي قميصاً تذكارياً موقعاً من زملائه تقديراً لإسهاماته.

يُذكر أن أتلتيكو مدريد، الذي ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل رغم خروجه من نصف النهائي أمام أرسنال، سيخوض مباراته الأخيرة في الموسم ضد مضيفه فياريال يوم الأحد المقبل، لتكون المحطة الأخيرة لغريزمان في ملاعب "الليغا" قبل توجهه لبدء رحلته الجديدة في فلوريدا.

أرقام تُخلد غريزمان في تاريخ "الروخي بلانكوس"

يغادر النجم الفرنسي أتلتيكو مدريد كهداف تاريخي للنادي، متفوقاً على أساطير كبار عبر مسيرة امتدت لـ 10 مواسم (من 2014 إلى 2019، ثم من 2023 إلى 2026):