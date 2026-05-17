فوز روما في الديربي وتعثر يوفنتوس يشعل صراع التأهل الأوروبي

حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية لصالحه، بعدما تغلب على جاره لاتسيو بهدفين دون رد، الأحد، على ملعب "أولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 70 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة خلف ميلان الثالث، معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع.

مانشيني بطل الديربي

وأنهى "الجيالوروسي" الشوط الأول متقدما بهدف سجله جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 40، بعدما حول برأسه عرضية متقنة من ركلة ركنية نفذها نيكولو بيسيلي إلى داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، عاد مانشيني ليضيف الهدف الثاني لروما، مستفيدا من تمريرة عرضية أرسلها الأرجنتيني باولو ديبالا من ركلة ركنية، ليودعها برأسية قوية في المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة أجواء متوترة عقب مشادة بين مانشيني ودانييل مالديني، تطورت إلى اشتباكات بين لاعبي الفريقين، ما دفع الحكم فابيو ماريسكا إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه ويسلي فرانسا لاعب روما، ونيكولو روفيلا لاعب لاتسيو.

وكاد البديل الأوكراني أرتيم دوفبيك أن يعزز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 88، لكن تسديدته القوية ارتدت من القائم.

نابولي يضمن مقعده في الأبطال

وفي مباراة أخرى، حقق نابولي فوزا كبيرا على مضيفه بيزا بثلاثية نظيفة، سجلها سكوت مكتوميناي وأمير رحماني وراسموس هويلوند في الدقائق 21 و27 و90+2.

ورفع نابولي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، ليضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما بقي بيزا في ذيل الترتيب برصيد 18 نقطة بعد تأكد هبوطه سابقا.

ميلان يتقدم ويوفنتوس يتعثر

كما تغلب ميلان على مضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد جنوى عند 41 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل هدفي ميلان كريستوفر نكونكو من ركلة جزاء، وزكريا الواحدي في الدقيقتين 50 و81، فيما أحرز يوهان فاسكيز هدف جنوى الوحيد في الدقيقة 86.

وتعرضت آمال يوفنتوس في بلوغ دوري الأبطال لضربة قوية، بعدما خسر على أرضه أمام فيورنتينا بهدف مقابل هدفين.

وسجل هدفي فيورنتينا شير ندور ورولاندو ماندراغورا في الدقيقتين 34 و83، ليتجمد رصيد يوفنتوس عند 68 نقطة ويتراجع إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف كومو.

كومو يواصل الحلم الأوروبي

من جهته، أنعش كومو، بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس، آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه الصعب على بارما بهدف دون رد، سجله الإسباني ألبرتو موليرو في الدقيقة 58.

ورفع كومو رصيده إلى 68 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين فقط خلف روما صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، فيما توقف رصيد بارما عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.