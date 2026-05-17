رسالة صلاح تهز ليفربول.. اللاعبون يصطفون خلفه وجيرارد يهاجم التوقيت

حظيت رسالة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والتي نشرها عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، باهتمام إعلامي كبير صاحبتها ردود فعل قوية وصادمة من اللاعبين الحاليين للريدز، وكذلك القدامى وأنصار النادي ووسائل الإعلام البريطانية.

وعبّر صلاح (33 عاماً) عن استيائه من نتائج الفريق هذا الموسم 2025-2026 بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، حيث خسر "الريدز" 20 مباراة في جميع البطولات منها 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز، آخرها أمام أستون فيلا 2-4 يوم الجمعة الماضي.

رسالة صلاح تهز ليفربول

وفي أهم ما جاء برسالة صلاح: "شهدت العديد من المراحل التي انتقل فيها النادي من الشك إلى الإيمان بقدراته ثم إلى مرحلة البطولة، لقد بذلنا جهداً شاقاً في سبيل ذلك، وكنت دائماً أقدم كل ما لدي لمساعدة النادي على الوصول لأهدافه، ولا شيء يجعلني فخوراً أكثر من ذلك".

وأضاف: "تلقينا خسارة أخرى هذا الموسم كانت مؤلمة، جماهيرنا لا تستحق ذلك، أريد أن أرى ليفربول يعود لمكانته الطبيعية كفريق هجومي يخشاه الخصوم وأن يعود كفريق بطولات، هذا هو أسلوب كرة القدم الذي أعرفه، وهذه الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها إلى الأبد وهو أمر غير قابل للنقاش، وكل من ينضم للنادي يجب عليه التأقلم مع ذلك".

وفتحت هذه التصريحات التي اعتُبرت بمثابة "انتقاد مبطن" لأسلوب لعب سلوت، باب التكهنات على مصراعيه حول مستقبل المدرب الذي يتعرض لانتقادات لاذعة، ليس بسبب النتائج فقط، بل للأداء الباهت الذي يقدمه ليفربول تحت قيادته بموسمه الثاني مع الفريق.

إعجاب مليوني

وحصدت رسالة صلاح إعجاب الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن اللافت أكثر أنها لاقت صدى كبيراً لدى زملائه اللاعبين في ليفربول.

ومن أبرز اللاعبين الذين تفاعلوا بالإعجاب مع منشور صلاح هم المجري دومينيك سوبوسلاي، الهولندي رايان غرافينبيرش، الفرنسي إبراهيما كوناتي، الاسكتلندي أندي روبرتسون والياباني واتارو إندو.

بالإضافة إلى ذلك اتفق خمسة من اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم ليفربول بأموال طائلة في الصيف الماضي، مع منشور صلاح وهم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، الألماني فلوريان فيرتز، الهولندي جيريمي فريمبونغ، الإيطالي جيوفاني ليوني والمجري ميلوس كيركيز.

وفي الوقت نفسه أبدى كيرتيس جونز إعجابه بالمنشور أيضاً، قبل أن يوضح رأيه في منشور منفصل، كتب فيه: "شكراً لكم على دعمكم المستمر في هذا الموسم المخيب للآمال. هذا الأداء بعيد كل البعد عن المعايير المتوقعة في هذا النادي العريق".

جيرارد مصدوم

من جهته عبّر أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد عن صدمته القوية من تصريحات صلاح التي جاءت في توقيت "حرج" وفق رأيه، وبالتحديد قبل أسبوع واحد من آخر مباراة لصلاح مع النادي.

وقال جيرارد: "تصريحاته (صلاح) مثيرة للاهتمام للغاية. فهو لا يتحدث كثيراً في الواقع لا يغرّد بانتظام، وبالتأكيد لا ينشر بهذا الأسلوب".

وأضاف: "لذا أعتقد أنه يوجّه رسالة مفادها أن الأمور داخل غرفة ملابس ليفربول ليست على ما يرام؛ لقد تلاشت الهوية، ويؤلمه حقاً رؤية ذلك يحدث أمام عينيه".

وتابع جيرارد: "لكن أنا متفاجئ من التوقيت. تبقت له مباراة واحدة وأخيرة مع ليفربول. كلامه يُعد إدانة قوية للمدرب وطاقمه الفني، انهيار كلمة قوية وتوقيتها مدمّر وهو أمر غير معتاد من مو. الضغط الآن يقع على اللاعبين، والضغط يقع على المدرب لأن الأداء لم يكن قريباً".

ومن المتوقع أن يشارك صلاح مع ليفربول للمرة الأخيرة، عندما يستقبل "الريدز" ضيفه برينتفورد على ملعب أنفيلد، يوم الأحد القادم في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج ليفربول (59 نقطة) للفوز في مباراته الأخيرة لإنهاء الموسم في المركز الخامس بجدول الترتيب، وضمان المشاركة في الموسم المقبل بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وإلا سيكون مصيره مرتبطاً بنتيجة ملاحقه بورنموث صاحب المركز السادس (55 نقطة) الذي سيواجه مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست في آخر مباراتين.