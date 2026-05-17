ديميرال يجدد "حرب الاستفزازات" مع رونالدو بعد نكسة النصر في آسيا

أعاد النجم التركي ميريح ديميرال مدافع الأهلي السعودي، السجال مع زميله السابق في يوفنتوس كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي بعد خسارة الأخير لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وأشعل ديميرال مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من خسارة النصر أمام أوساكا الياباني صفر-1، في نهائي البطولة أمس السبت، بصورة عبر حسابه الرسمي على خاصية القصص في إنستغرام لتغريدة ناديه التي ظهر فيها بجانب كؤوس بطولات الأهلي، مكتفياً بإيموجي يشير للبطولات التي حققها مع الأهلي.

وأدى توقيت المنشور بعد خسارة النصر للقب الآسيوي مباشرة إلى ربطه بخلافه السابق مع رونالدو بعد مواجهة الأهلي والنصر الأخيرة (1 مايو/أيار الجاري) في الدوري السعودي للمحترفين، التي فاز فيها النصر 2-صفر وشهدت توتراً كبيراً وتبادلاً للاستفزازات.

وشهدت المباراة عدة أزمات وحالات فوضى متسلسلة بدأتها الجماهير وامتدت إلى اللاعبين داخل الملعب من خلال مشادات كلامية، وخارجه عبر التصريحات الإعلامية.

وفي أبرز المشاهد، استفز بعض مشجعي الأهلي لاعبي النصر بالإشارة إلى رقم 2، في دلالة إلى تتويج فريقهم بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

ولم تمر هذه الإشارة مرور الكرام على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ردّ بدوره على ذلك قبل إجراء مقابلة تلفزيونية مع القناة مالكة حقوق بث الدوري السعودي.

ورفع رونالدو يده إلى جماهير الأهلي مشيراً لهم بالرقم 5، وهو عدد الألقاب التي حققها في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع فريقيه السابقين مانشستر يونايتد (1)، وريال مدريد (4).

ولم تقتصر إشارات "الشماتة" في خسارة النصر ورونالدو للقب على ديميرال فقط، بل امتدت إلى ناديه الأهلي الذي لم تتوقف تغريدات احتفاله بلقب النخبة الآسيوي رغم مرور أكثر من 3 أسابيع عليه، وبدأها بصورة تجمع إيفان توني وهو يحتفل بنفس طريقة صاحب هدف فوز غامبا أوساكا على النصر، وبنفس طريقة الاحتفال غرد الاتحاد بصورة نجمه وهو يعلن عن موعد مباراته اليوم ضد الشباب في دوري روشن.

والغريب أنها امتدت إلى نادي بايرن ميونخ أيضاً الذي نشر صورة لاعبه الياباني يحمل درع الدوري الألماني معلقاً "ياباني أصلي".