تشابي ألونسو مدربا جديدا لتشيلسي

أعلن نادي تشيلسي، المنافس ⁠⁠⁠⁠في الدوري ⁠⁠⁠⁠الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد أن تشابي ‌‌‌‌ألونسو سيتولى تدريب الفريق بداية من أول يوليو/تموز المقبل ⁠⁠⁠⁠ولمدة أربعة أعوام.

وقال ⁠⁠⁠⁠ألونسو في بيان "تشيلسي أحد ⁠⁠⁠⁠أكبر الأندية ⁠⁠⁠⁠في ⁠⁠⁠⁠عالم كرة القدم، وأشعر بفخر كبير ‌‌‌‌بتولي منصب مدرب هذا ‌‌‌‌النادي ‌‌‌‌العظيم".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بالفيديو.. هدف سيمينيو الرائع في مرمى تشيلسي

بالفيديو.. هدف سيمينيو الرائع في مرمى تشيلسي list 2 of 2 كلمات من القلب.. صلاح يوجه رسالته الأخيرة لجماهير ليفربول end of list

وأصبح مدرب ريال مدريد وباير ليفركوزن السابق ⁠⁠خامس مدرب يتم تعيينه بشكل دائم تحت إدارة مالكي تشيلسي "بلوكو"، بعد غراهام بوتر وموريسيو بوكيتينو وإنزو ماريسكا وليام روسنير.

ويشكل هذا الإعلان عودة ألونسو إلى كرة ‌‌القدم الإنجليزية، حيث خاض 210 مباريات مع ليفربول كلاعب قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في عام 2009، ثم أنهى مسيرته مع بايرن ميونيخ في عام 2017.

وقال ألونسو في بيان "تشيلسي أحد أكبر الأندية في عالم كرة القدم، وأشعر ⁠⁠بفخر كبير بتولي منصب ⁠⁠مدرب هذا النادي العظيم".

وأضاف "من خلال محادثاتي مع مجموعة الملاك والقيادة الرياضية، من الواضح أننا نشترك في نفس الطموح. نريد بناء ⁠⁠فريق قادر على المنافسة باستمرار على أعلى مستوى والقتال للفوز ⁠⁠بالألقاب".

وتابع ألونسو "توجد موهبة كبيرة في الفريق ⁠⁠وإمكانات هائلة في هذا النادي، وسيكون شرفا عظيما لي أن أقوده. الآن ينصب التركيز على العمل الجاد وبناء الثقافة الصحيحة ‌‌والفوز بالألقاب".

ومر تشيلسي بموسم صعب، إذ تراجع للمركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز ويواجه معركة ‌‌شرسة ‌‌للتأهل للمسابقات الأوروبية بعد خسارته نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي أمس السبت.