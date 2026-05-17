بيدري وكين وهالاند.. من تهميش الكشافين إلى بريق النجومية

كشف الدولي الإسباني بيدري عن تفاصيل رحلته القصيرة والمخيبة بعد أن رُفض من قبل نادي ريال مدريد في بداياته.

وأوضح اللاعب أنه قضى ثلاثة أيام فقط قيد الاختبار، تدرب خلالها مع الفريق الرديف نظراً لانشغال الفريق الأول بالمباريات.

وأكد بيدري أن التقييم الفني للنادي الملكي حينها جاء سلبياً، حيث أبلغته الإدارة بأن مستواه الفني غير كافٍ للاستمرار، مطالبين إياه بالبحث عن فرصة في نادٍ آخر.

وقال: "تدربت هناك ثلاثة أيام. في أحد الأيام كان الفريق الأول يلعب، فتدربت مع الفريق الرديف. وفي النهاية قالوا لي إن مستواي لا يكفي للبقاء، وإنني بحاجة للبحث عن مكان آخر".

هذا الاعتراف أعاد فتح ملف قديم يتعلق بسلسلة من حالات الرفض التي طالت عدداً من أبرز نجوم كرة القدم في العالم خلال مراحلهم الأولى، قبل أن يتحولوا لاحقاً إلى أساطير صنعت التاريخ في المستطيل الأخضر.

فبيدري، الذي رُفض وهو في مقتبل العمر، لم يتأخر كثيراً حتى فرض نفسه كأحد أهم لاعبي خط الوسط في العالم، وأصبح لاحقاً كابوساً مزعجاً للملكي وبقية الأندية بفضل قدراته الفنية الفائقة وإبداعه الكبير في صناعة اللعب.

ولم تكن قصة بيدري استثناءً، بل حلقة ضمن سلسلة طويلة من قصص الرفض التي تكشف أن تقييم المواهب في سن مبكرة قد يكون عرضة للخطأ، لأسباب متعددة تتعلق بالكشافين أو بمعايير الاختيار أو ظروف التكوين والتوقيت.

بيدري ليس الوحيد

من أبرز هذه الحالات، نجم كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، الذي تم رفضه في منتخب الجزائر بحجة ثقل حركته وعدم توافق رجليه، رغم أنه لاحقاً أصبح أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ اللعبة.

كما خضع فرانك ريبيري لتجارب أداء مع النجم الساحلي، لكنه قوبل بالرفض قبل أن يصنع مسيرة أوروبية لامعة.

وفي السياق ذاته، تم رفض النجم البرازيلي نيمار في تجارب مع ريال مدريد، كما واجه الأمر نفسه مواطنه الأسطورة رونالدو نازاريو في بداياته مع فلامنغو البرازيلي.

أما في الكرة الإنجليزية، فقد تم الاستغناء عن الهداف التاريخي هاري كين من أكاديمية أرسنال في سن مبكرة، بدعوى أنه "ممتلئ الجسم قليلاً" و"غير رياضي"، قبل أن يتحول لاحقاً إلى أحد أبرز الهدافين في العالم.

كما رفضت عدة أندية فرنسية النجم أنطوان غريزمان بسبب بنيته الجسدية، بينما تم الاستغناء عن جيمي فاردي في بداياته قبل أن يصنع قصة استثنائية مع ليستر سيتي.

أما النرويجي إيرلينغ هالاند فقد رُفض من كشافي إيفرتون في سن 15 عاماً، قبل أن يتحول إلى أحد أخطر المهاجمين في العالم.

وفي السياق ذاته، نقل المدافع الجزائري السابق مجيد بوقرة، عن أحد المدربين في الدوري الفرنسي قوله له: "أنت تصلح لكل شيء ما عدا كرة القدم"، قبل أن يصبح لاحقاً قائداً لنادي غلاسكو رينجرز.

أسباب الرفض: بين التقييم والخطأ في قراءة الموهبة

تتعدد الأسباب التي تدفع الأندية إلى رفض مواهب شابة، وغالباً لا يكون القرار ناتجاً عن عامل واحد، بل عن مزيج معقد من التقييم الفني، والاعتبارات البدنية، وضغط النتائج، والجانب الاقتصادي. وفي كثير من الحالات، يتضح لاحقاً أن القرار كان "قراءة مبكرة خاطئة" لموهبة كانت تحتاج فقط إلى وقت أو بيئة مختلفة.

ضعف أو محدودية الكشافين في قراءة الموهبة

الكشاف ليس مجرد مراقب لمباراة، بل هو حلقة حاسمة في صناعة القرار داخل الأندية. غير أن التفاوت في الخبرة والقدرة على التقييم يجعل بعض المواهب تضيع في مرحلة مبكرة.

في حالة النجم الإسباني بيدري، لم يُنظر إليه في بداياته مع ريال مدريد كموهبة استثنائية، بل كلاعب يحتاج إلى تطوير إضافي، رغم أن مسيرته لاحقاً أظهرت أنه أحد أكثر لاعبي الوسط ذكاءً وفعالية في العالم.

المشكلة هنا ليست في "غياب الموهبة"، بل في "غياب القدرة على تخيل مستقبلها".

المعايير البدنية الصارمة على حساب الموهبة الفنية

كثير من الأكاديميات تعتمد نموذج اللاعب "المثالي" جسدياً: طويل، قوي، سريع، ومكتمل بدنياً، وهو ما يؤدي أحياناً إلى إقصاء لاعبين لا يتوافقون مع هذا القالب رغم تفوقهم التقني.

النجم الفرنسي أنطوان غريزمان رُفض في عدة أكاديميات فرنسية بسبب قصر قامته وضعف بنيته، رغم أن مسيرته لاحقاً أثبتت أن الذكاء التكتيكي والتموضع داخل الملعب يمكن أن يتفوق على الفارق البدني.

وبالمثل، واجه هاري كين رفضاً مبكراً من أرسنال بدعوى أنه "غير جاهز بدنياً"، قبل أن يصبح أحد أكثر المهاجمين فاعلية في تاريخ إنجلترا.

ظاهرة "الطفرة" وتأخر نضج اللاعب

بعض اللاعبين لا يُظهرون إمكانياتهم في سن مبكرة، ليس لأنهم محدودون، بل لأن تطورهم الفني أو البدني يحدث بشكل متأخر وغير متوقع.

النرويجي إيرلينغ هالاند مثال واضح؛ فقد رُفض في تجارب مبكرة مع إيفرتون، لأنه لم يكن حينها يقدم صورة المهاجم "المكتمل"، قبل أن يتحول خلال سنوات قليلة إلى أحد أكثر المهاجمين رعباً في العالم.

هذه الظاهرة تجعل الحكم المبكر على اللاعبين أشبه بالمخاطرة في قراءة مستقبل غير مكتمل.

بيئة التكوين وتأثيرها على تطور اللاعب

حتى المواهب الكبيرة قد تبدو "عادية" إذا نشأت في بيئة تدريبية غير مناسبة، سواء من حيث جودة التأطير أو أسلوب اللعب أو الضغط النفسي.

فرانك ريبيري مر بتجارب رفض مبكرة قبل أن يجد البيئة المناسبة التي سمحت له بالانفجار في الملاعب الأوروبية. الفكرة هنا أن الموهبة ليست ثابتة، بل تتشكل وتكبر وفق البيئة التي تُزرع فيها.

وفرة اللاعبين في نفس المركز (الاكتظاظ الفني)

في الأكاديميات الكبرى، قد يكون التنافس داخل مركز واحد شديداً إلى درجة تجعل بعض المواهب تبدو أقل بروزاً رغم جودتها.

هذا "الاكتظاظ" يؤدي إلى قرارات إقصائية مبكرة، ليس لأن اللاعب ضعيف، بل لأن فرصته في الظهور محدودة مقارنة بلاعبين آخرين أكثر جاهزية أو أقدمية، فاللاعب الجزائري لم يحصل على فرصته مع منتخب الجزائر، لأن الأسطورة بلومي كان يلعب في نفس مركزه.

وفي كثير من الحالات، ينجح اللاعبون بعد مغادرتهم هذه البيئة في إيجاد مساحة أكبر للتعبير عن قدراتهم.

سوء توظيف المراكز في التقييم الأولي

أحد أكثر الأخطاء شيوعاً هو اختبار اللاعب في مركز لا يناسب خصائصه الحقيقية، ما يؤدي إلى تقييم سلبي غير دقيق.

كثير من النجوم بدأوا في مراكز مختلفة تماماً عما أصبحوا عليه لاحقاً، وعندما تم تغيير أدوارهم ظهرت قدراتهم الحقيقية. هذه الإشكالية تجعل التجارب الأولى أحياناً مضللة، لأنها لا تعكس "الصورة النهائية" للاعب.

التكاليف الاقتصادية لتكوين المواهب

لا يمكن فصل كرة القدم الحديثة عن الجانب المالي. فاحتضان لاعب شاب داخل الأكاديمية لا يعني فقط تدريبه، بل توفير منظومة كاملة تشمل السكن، التعليم، التغذية، العلاج، السفر، والتأطير النفسي، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً على الأندية.

في حالة ليونيل ميسي، كان العلاج المرتبط بنقص هرمون النمو مكلفاً للغاية، ما جعل ريفر بليت غير قادر على الاستمرار في دعمه، رغم وضوح موهبته.

لاحقاً، تكفل برشلونة بكل التكاليف، وهو قرار استثماري غير تاريخ كرة القدم بالكامل.

أما رونالدو نازاريو، فقد واجه بدوره بدايات صعبة مع فلامنغو، حيث لعبت الظروف المالية دوراً في تعثر استمراره المبكر قبل انتقاله إلى أوروبا حيث تحولت مسيرته إلى أسطورية.

هذه الحالات تبرز أن القرار الرياضي أحياناً لا يكون فنياً فقط، بل اقتصادياً أيضاً، وقد تخسر الأندية مواهب تاريخية بسبب حسابات قصيرة المدى.

ما تكشفه هذه الأسباب أن رفض المواهب ليس نتيجة عامل واحد، بل تفاعل معقد بين ضعف التقييم، والمعايير البدنية، وتأخر النضج، والبيئة التدريبية، والاكتظاظ، وسوء التوظيف، والكلفة المالية.

وفي كثير من الأحيان، لا يُحسم مصير اللاعب في الملعب فقط، بل في "لحظة قرار" قد لا ترى ما يكفي من المستقبل داخل موهبة ما تزال في طور التشكل.