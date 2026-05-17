التعمري وعلوان يتصدران قائمة الأردن الأولية لمونديال 2026
أعلن المدرب المغربي جمال سلامي، اليوم الأحد، القائمة الأولية لمنتخب الأردن استعدادا لخوض مواجهتين وديتين أمام سويسرا وكولومبيا، ضمن تحضيرات "النشامى" للمشاركة الأولى في تاريخهم بنهائيات كأس العالم 2024.
وضمت القائمة 30 لاعبا، في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة قبل خوض غمار المونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبلين.
ويخوض المنتخب الأردني مواجهة ودية أمام منتخب سويسرا في 31 مايو/أيار الجاري على ملعب "كيوبين بارك" بمدينة سانت غالن السويسرية، قبل التوجه إلى معسكره الإعدادي في مدينة سان دييغو الأمريكية بين الأول والعاشر من يونيو/حزيران المقبل.
ويختتم "النشامى" تحضيراته للمونديال بمواجهة منتخب كولومبيا يوم 7 يونيو/حزيران المقبل على ملعب "سنابدراغون"، قبل الاستقرار في معسكره الرسمي بمدينة بورتلاند الأمريكية.
وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب الأردن في المجموعة العاشرة إلى جانب حامل اللقب منتخب الأرجنتين، إضافة إلى الجزائر والنمسا.
القائمة الأولية للأردن
- حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية، أحمد جعيدي.
- خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد.
- خط الوسط: أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري.
- خط الهجوم: إبراهيم صبرة، محمد أبو زريق "شرارة"، علي عزايزة، علي علوان، موسى التعمري.