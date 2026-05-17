التعمري وعلوان يتصدران قائمة الأردن الأولية لمونديال 2026

أعلن المدرب المغربي جمال سلامي، اليوم الأحد، القائمة الأولية لمنتخب الأردن استعدادا لخوض مواجهتين وديتين أمام سويسرا وكولومبيا، ضمن تحضيرات "النشامى" للمشاركة الأولى في تاريخهم بنهائيات كأس العالم 2024.

وضمت القائمة 30 لاعبا، في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة قبل خوض غمار المونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبلين.

ويخوض المنتخب الأردني مواجهة ودية أمام منتخب سويسرا في 31 مايو/أيار الجاري على ملعب "كيوبين بارك" بمدينة سانت غالن السويسرية، قبل التوجه إلى معسكره الإعدادي في مدينة سان دييغو الأمريكية بين الأول والعاشر من يونيو/حزيران المقبل.

ويختتم "النشامى" تحضيراته للمونديال بمواجهة منتخب كولومبيا يوم 7 يونيو/حزيران المقبل على ملعب "سنابدراغون"، قبل الاستقرار في معسكره الرسمي بمدينة بورتلاند الأمريكية.

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب الأردن في المجموعة العاشرة إلى جانب حامل اللقب منتخب الأرجنتين، إضافة إلى الجزائر والنمسا.

القائمة الأولية للأردن