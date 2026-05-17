من يوفنتوس إلى النصر.. ملعب "الأول بارك" عقدة مستمرة لرونالدو في النهائيات

شهد ملعب "الأول بارك" في الرياض على مدار السنوات الماضية تتويج أندية كبرى واحتضان نهائيات قارية ودولية بارزة، جعلته أحد أبرز الملاعب التي استضافت لحظات كروية تاريخية في المنطقة.

لكن الملعب، الذي ارتبط بليالٍ احتفالية لكثير من النجوم والفرق، تحول في المقابل إلى محطة مخيبة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما خسر عليه نهائيين كبيرين بقميصين مختلفين.

"الأول بارك".. عقدة رونالدو المستمرة

وتجددت ذكريات رونالدو الصعبة على ملعب فريقه النصر، بعدما خسر النصر نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام غامبا أوساكا الياباني بهدف دون رد، في مواجهة أخفق خلالها قائد "العالمي" في قيادة فريقه إلى أول لقب قاري في تاريخه.

ولم تكن تلك الخسارة الأولى لرونالدو على أرضية "الأول بارك"، إذ يعود آخر نهائي خسره هناك إلى 22 ديسمبر/كانون الأول 2019، عندما لعب بقميص يوفنتوس أمام لاتسيو في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وخسر يوفنتوس تلك المباراة بنتيجة 3-1، في ليلة شهدت تتويج المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي كان يقود لاتسيو حينها، قبل أن يتولى لاحقاً تدريب الهلال.

ورغم أن رونالدو اعتاد التتويج في أبرز ملاعب أوروبا، فإن "الأول بارك" ظل حتى الآن استثناءً في مسيرته، بعدما ارتبط بخسارتين في مباراتين نهائيتين، الأولى بقميص يوفنتوس والثانية مع النصر.

نهائيات كبرى على أرض الرياض

ومنذ افتتاحه، تحول الملعب -المعروف سابقاً باسم "ملعب جامعة الملك سعود" ثم "مرسول بارك"- إلى وجهة ثابتة للبطولات الكبرى، سواء على المستوى القاري أو الدولي.

واحتضن الملعب ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، عندما فاز "الزعيم" بهدف دون رد قبل تتويجه لاحقاً باللقب في اليابان.

كما استضاف كأس السوبر السعودي المصري عام 2018، إضافة إلى "كأس مارادونا" عام 2021، في المباراة التكريمية التي جمعت برشلونة وبوكا جونيورز.

وامتدت قائمة الأحداث الكبرى إلى البطولات الأوروبية، إذ استضاف "الأول بارك" نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 بين ريال مدريد وبرشلونة، إلى جانب نهائيي كأس السوبر الإيطالي عامي 2024 و2025 بالنظام الجديد.

كما شهد الملعب إقامة نهائي كأس مصر 2024 بين الأهلي والزمالك، في أول نهائي للبطولة يقام خارج الأراضي المصرية.

ملعب للبطولات.. وذكريات مختلفة لرونالدو

وبينما واصل "الأول بارك" تعزيز مكانته كأحد أبرز الملاعب المستضيفة للنهائيات الكبرى، بقيت ذكريات رونالدو عليه مختلفة عن بقية النجوم والفرق التي رفعت الكؤوس على أرضيته.

فالنجم البرتغالي، الذي صنع تاريخاً حافلاً بالألقاب الفردية والجماعية، لم يتمكن حتى الآن من الاحتفال بأي تتويج كبير على ملعبه في الرياض، ليبقى "الأول بارك" أحد الملاعب القليلة التي ارتبطت في ذاكرته بخيبات النهائيات أكثر من لحظات المجد.

ومنذ انتقاله التاريخي إلى "العالمي" في يناير/كانون الثاني 2023، أخفق رونالدو في الفوز بـ14 بطولة وهي كالتالي: