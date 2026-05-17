بالفيديو.. شغب جماهيري يلغي مباراة نانت وتولوز بالدوري الفرنسي

تقرر إلغاء مباراة نانت وتولوز ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد اقتحام مشجعين لأصحاب الأرض الملعب، حسب ما أعلن مندوب المباراة وحكمتها.

وكان نانت الذي هبط إلى الدرجة الثانية في المرحلة الثالثة والثلاثين، وتولوز الذي يحتل المركز العاشر ولا يملك ما يطمح إليه في البطولة، متعادلين (0-0) في الدقيقة 22 عندما اقتحم مشجعون من مدرج "تريبون لوار" أرضية ملعب لا بوغوار.

وقررت حكمة اللقاء ستيفاني فرابار إيقاف المباراة، وطلبت من لاعبي الفريقين العودة إلى غرف الملابس، لكنها واجهت صعوبة أكبر في تهدئة المدرب البوسني لنانت وحيد خليلودغيتش الذي بقي على أطراف الملعب يوجّه عبارات غاضبة إلى المشجعين الذين اقتربوا منه، قبل أن يتدخل عناصر الأمن لاحتوائه.

وبعد بضع دقائق، عاد مشجعو نانت إلى مدرجهم الذي جرى تأمينه من قبل عدد كبير من قوات مكافحة الشغب.

وقالت الحكمة الدولية خلال مؤتمر صحفي مقتضب، بعد نحو 40 دقيقة من إيقاف المباراة: "تقرر إيقاف اللقاء نهائيا بقرار من المحافظ لأسباب أمنية".