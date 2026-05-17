إصابة ديمبيلي المفاجئة تثير القلق قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

تعرض عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لإصابة مقلقة قبل أسبوعين من المباراة المرتقبة أمام أرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام يوم 30 مايو/أيار الجاري بالعاصمة المجرية بودابست.

واضطر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لاستبدال ديمبيلي الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2025، وذلك بعد مرور 28 دقيقة فقط من مباراة الديربي أمام باريس إف سي، في الجولة الختامية للدوري الفرنسي، اليوم الأحد.

وشارك المهاجم البرتغالي غونسالو راموس مكان ديمبيلي والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

وذكرت صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) الفرنسية أن استبدال ديمبيلي جاء خطوة احترازية من إنريكي، وذلك بعدما شعر المهاجم الفرنسي الدولي بآلام عضلية.

أما إذاعة مونت كارلو، فعلقت على الأمر بالقول: "استبدال ديمبيلي بعد أقل من نصف ساعة ربما يكون ضربة قوية للفريق الباريسي، ويمكن أن يصبح كارثة كبيرة قبل أسبوعين من نهائي الأبطال".

يذكر أن باريس سان جيرمان حسم تتويجه بلقب الدوري الفرنسي قبل جولة من نهاية المسابقة، وذلك للموسم الخامس على التوالي، والمرة رقم 14 في تاريخه.