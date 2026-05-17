خلف الكواليس في إسطنبول.. الفيفا يتدخل لإنقاذ مشاركة إيران في مونديال 2026

وصف الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ماتياس غرافستروم الاجتماع في إسطنبول مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم السبت، والذي يهدف إلى ضمان مشاركة إيران في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بـ"البناء للغاية".

وقال ممثل الفيفا في بيان: "كان اجتماعنا مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم بناء للغاية. نحن نعمل معا بتعاون وثيق ونتطلع إلى الترحيب بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في كأس العالم".

وأضاف: "تمكنا من مناقشة بعض الأمور التشغيلية، كما نفعل مع جميع الاتحادات الأعضاء. أنا سعيد جدا بالمناقشات المثمرة التي أجريناها. في نهاية المطاف، يشعر كل من الاتحاد الإيراني لكرة القدم والفيفا برضا كبير عن هذا الاجتماع ويتطلعان إلى الترحيب بالمنتخب الإيراني في كندا والولايات المتحدة والمكسيك".

وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج قد صرح الخميس بأنه لم يتم إصدار أي تأشيرات دخول للمنتخب الإيراني حتى الآن. ومن المتوقع استكمال الإجراءات في تركيا.

وبشأن اجتماع السبت مع الفيفا، وصفه تاج بـ"الإيجابي والمثمر".

وأكد في بيان نشره (فيفا) أن "كل طرف تمكن من التعبير عن مخاوفه مع التأكيد على التزامه المشترك بضمان مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم".

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد التركي لكرة القدم، في وقت يستعد فيه المنتخب الإيراني للمغادرة صباح الاثنين إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي قبل التوجه إلى الولايات المتحدة في ظل النزاع القائم بين طهران وواشنطن.

وتأمل إيران في خوض مباراتين وديتين في أنطاليا، على الرغم من تأكيد مباراة واحدة فقط حتى الآن ضد غامبيا في 29 مايو/أيار، وفقا لما قاله سام مهدي زاده، الإيراني الكندي الذي يترأس شركة تتولى تنظيم المباريات الودية للمنتخب.

وبعد تأهلها لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، ستقيم إيران معسكرها التدريبي في توكسون بولاية أريزونا.

ويستهل منتخب "تيم ملي" مشواره في المجموعة السابعة في 15 يونيو/حزيران في لوس أنجليس بمواجهة نيوزيلندا، قبل أن يواجه بلجيكا في 21 يونيو/حزيران، ويختتم دور المجموعات أمام مصر بعد 5 أيام في سياتل.